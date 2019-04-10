بارزاني يبحث مع وفد أميركي منع عودة داعش

استقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، مساء يوم الثلاثاء، جوي هود، منسق شؤون السفارة الأمريكية في العراق، ستيف فاكن، القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، ماكس بريموراك، المستشار الخاص للخارجية الأمريكية لشؤون المكونات ووفدا سياسيا ودبلوماسيا مرافقا لهم.

وقيم الوفد الضيف خلال اللقاء مساعدات حكومة إقليم كوردستان للنازحين واللاجئين هربا من بطش الإرهاب، وحمايتها كل المكونات بدون تمييز. كما أكد الجانبان على الاهتمام بمساعدة المكونات التي هجرت أرضها ومواطنها بسبب هجمات داعش لحين عودة الأمن واستتبابه في مناطقهم.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى البحث في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان والخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه حتى الآن، علاقات أربيل – بغداد وخطوات حل المشاكل بين الطرفين من خلال الحوار والتفاوض، المخاوف من عودة داعش للظهور في بعض المناطق والعمل المشترك بين أربيل وبغداد بهذا الخصوص.

وشغل التباحث في أوضاع المنطقة ومواضيع مرتبطة بتحسن الجانب الاقتصادي لإقليم كوردستان جانبا آخر من اللقاء.