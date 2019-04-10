بارزاني يبحث مع وفد اميركي العلاقات بين بغداد واربيل

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ،الثلاثاء، جوي هود، منسق شؤون السفارة الأمريكية في العراق، وستيف فاكن، القنصل العام الأمريكي في إقليم كردستان، وماكس بريموراك، المستشار الخاص للخارجية الأمريكية لشؤون المكونات ووفدا سياسيا ودبلوماسيا مرافقا لهم.

وذكر بيان لحكومة الاقليم اطلعت عليه ‘المدار’، أن ‘الوفد الضيف قيم خلال اللقاء مساعدات حكومة إقليم كردستان للنازحين واللاجئين هربا من بطش الإرهاب، وحمايتها كل المكونات بدون تمييز، كما أكد الجانبان على الاهتمام بمساعدة المكونات التي هجرت أرضها ومواطنها بسبب هجمات داعش لحين عودة الأمن واستتبابه في مناطقهم’.

واضاف البيان، أنه ‘جرى البحث في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان والخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه حتى الآن، علاقات أربيل – بغداد وخطوات حل المشاكل بين الطرفين من خلال الحوار والتفاوض، المخاوف من عودة داعش للظهور في بعض المناطق والعمل المشترك بين أربيل وبغداد بهذا الخصوص’.

كما تم التباحث ‘في أوضاع المنطقة ومواضيع مرتبطة بتحسن الجانب الاقتصادي لإقليم كردستان’.