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بالفيديو…برلماني جزائري: تعيين الرجل الثاني في النظام السابق رئيسا للبلاد “غير مقبول”

تعيين “بن صالح” تحدي للشعب الجزائري

قال عضو البرلمان الجزائري، بلقاسم بن بلقاسم، إنه اختار عدم حضور الجلسة التي تم خلالها ثبوت شغور منصب الرئاسة رسمياً وتولي “عبد القادر بن صالح” للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أنه عبر عن احتجاجه وعن غضبه خارج القاعة جراء هذا الاختيار.

وأضاف بلقاسم خلال تصريحات لمراسل فضائية الغد، كريم قندولي، أن ما حدث اليوم داخل البرلمان الجزائري هو “مسخرة” وتحدٍ ضد الشعب الجزائري الذي يخرج كل جمعة بالملايين مطالباً بالتغيير الجذري للنظام وبالذهاب للمرحلة الانتقالية فوراً، مؤكداً أنه يجب الرجوع إلى مقترح المؤسسة العسكرية بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور.

وأوضح بلقاسم أن ما حدث اليوم هو احتفال بتعيين الرجل الثاني في هرم السلطة وهو أمر غير مقبول، قائلاً: “كيف نذهب للمرحلة الانتقالية بنفس الأشخاص الذي نراهم متورطين في الأزمات والآلام التي شهدتها البلاد منذ التسعينات”، متابعاً أنه من المفروض أن تكون المرحلة الانتقالية من أشخاص لديهم ثقة الشعب الجزائري خاصة في هذه الظروف الصعبة.

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