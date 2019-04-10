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بيلسان يخلع خيوط البهاء حين يراها بيسان تختفي من خارطة اللغة حين تمطر حروفها هي الحضارة وعشبة الخلود ونخلة الرافدين العلياء هي القلعة والحصن والبرج والسور منها خرج الشعراء وفيها ولدت الصور ومن اجلها غنى الفيروز …

بغداد في 9 نيسان .. بيلسان وبيسان

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بغداد لا تسقط ولم تسقط تبقى ابية شامخة حرة مدى الدهر الذي سقط صدام حسين الذي سقط فكر البعث الرجعي الذي سقط نظام مليشياوي قومي مستبد الذي سقط صنم العبث والفوضى الذي سقط نظرية الخيال الماجن المنسوجة من خيوط القبح والعار …

9 نيسان .. سقوط الفاشية الثانية

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رغم ما تحمله من صفات دنيئة وملامح ذميمة الا ان الامبريالية الامريكية لها جانب ثورجي فلولا دخولها الحرب ضد صدام حسين لما تحرر العراق من براثن البعث القومجي المسرطن الذي امتهن القتل في حلقة مجانية وصادر الجوع والمرض كرموز للصمود المزيف وتعويم الفساد بمعناه الأوسع لمن وقف في طريق النهضة المزعومة فالدبابات الامريكية هي من فسحت الطريق لجموع العراقيين بالنزول الى الشوارع لكسر التمثال المصنوع من الدم والرصاص والطائرات الامريكية هي التي كانت تحوم في السماء بهدف توجيه ضربات لفلول التمثال كي يهنأ العراقيون بالطبل والزمر على هيكل الطاغية وضرب الرسوم والجداريات بالنعل فالولايات المتحدة لها تاريخ وتأريخ أسود حافل بالبؤس والشقاء لكن في 9 نيسان 2013 سجلت تاريخا وتأريخا مرصع بالبياض في ساحة الفردوس قلب بغداد الحر …

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بغداد حاضرة منذ عصور وازمنة مرت السيوف والخيم من خاصرتها طاف حولها أخيار وأشرار الصحراء الامراء خاطبوها الملوك جلسوا على طاولة أقمار بابل لم تركع للغزاة القادمين من الأرض التي لا تغيب عنها الشمس قبائل لها الأصل والنسب دافعوا عنها لم تركع لاعتى الخارجين على القانون ولن تركع الا في يوم الدين لمن وهبها العزة والشموخ سيد الكون خالق الأرض والسموات …

بغداد .. المقاومة والممانعة

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب