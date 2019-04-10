تجاوزت 350 صحيفة: أسماء الصحف العراقية التي صدرت بعد التاسع من نيسان 2003

محمد نعمان مراد

افترشت أرصفة شوارع بغداد ومكتباتها وأكشاكها الكثير من الصحف العراقية التي صدرت بعد التاسع من نيسان (أبريل) من عام 2003 وحتى الآن، فمنها ما كان يصدر خارج العراق أصلاً قبل ذلك التاريخ، لكن مُنع تداولها وانتشارها داخل العراق إلاّ من خلف الكواليس وتحت المعطف خوفاً من أشياء وأشياء!!!. وصحف أخرى كان يقتصر إصدارها في شمال العراق، أما البقية العظمى من تلك الصحف صدرت بعد 9 نيسان 2003.

وقد أجريتُ تعداداً لأسماء تلك الصحف وعناوينها منذ التاسع من نيسان من العام الماضي حتى ثلاث سنوات بعدها، وقد بلغت الحصيلة (354) صحيفة فقط بالتمام والكمال، منها ما صدر في مناسبات معينة ومنها النصف شهرية ومنها الأسبوعية ومنها النصف أسبوعية وأخرى يومية.

ومن بين تلك الصحف ما كانت تصدر أصلاً بالاسم ذاته في الخمسينات والستينات وأُعيدَ إصدارها بحُلةٍ جديدة. وقد نُسب إصدار كل صحيفة من الصحف الـ (354) الى أحزاب أو مؤسسات أو كتل أو هيئات أو منظمات أو فئات أو تجمعات أو حركات كثيرة والبعض الآخر منسوب لأشخاص، فيما تنوعت توجهاتها، إذ جاءت الأغلبية منها سياسية عامة، وهناك الصحف الدينية وأخرى فنية، وسواها العديد من الصحف الرياضية. وللأسف هناك من الصحف من صدر بعدد واحد وتوقف وأخرى بأعداد محددة ورحلت وأخرى قاومت ودامت.

وللقراء الكرام لا سيما المهتمين في جوانب التوثيق نقدم أسماء تلك الصحف التي ظهرت حرة في شوارع بغداد بعد التاسع من نيسان (أبريل) من عام 2003 حتى التاسع من نيسان (أبريل) من عام 2006. ولو عدينا هذه الفترة بالايام فهي تبلغ 1096 يوماً، وعند قسمة هذا الرقم على عدد الصحف لوجدنا الناتج هو بمعدل اصدار صحيفة كل ثلاثة ايام!!.

وعلى وفق ما تفرضه الأمانات العلمية والأدبية والأخلاقية في الكتابة والتوثيق، أقول إن هذه الصحف هي التي رصدتها، وعذراً لما فاتني لأنني لم أدوّن ما لم أرصده، كما أود أن أنوّه إن ترتيب الصحف جاء على وفق الفرز الابجدي لنظام (Microsoft word).

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