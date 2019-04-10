تحذير الى الحكومة العراقية من التعامل مع الحرس الثوري: هذه المرة لا تهاون

حذر السياسي العراقي البارز انتفاض قنبر يوم الثلاثاء الحكومة العراقية، من المواصلة في التعامل مع الحرس الثوري الايراني، بعد تصنيفه منظمة ارهابية.

وقال قنبر، انه “وفق ما سمعنا من الادارة الأمريكية ان اي جهة ستتعاون مع الحرس الثوري سيتم وضعها على العقوبات وسيكون تعامل هذه الجهات مع الحرس الثوري مخالفة قانونية ضمن القانون الامريكي ويتطلب عقوبات صارمة وبهذا يشمل طبعا مؤسسات الدولة والمليشيات العراقية التي تتعامل مع الحرس الثوري”.

وأضاف انه “لهذا على الحكومة الحذر من العقوبات الأمريكية، فيجب ان توازن مصلحة العراق والعراقيين وفق المصالح الايرانية او اي مصالح خارجية اخرى، فأمريكا خلال الفترة المقبلة، لن نتهاون مع اي دول او طرف، يتعامل مع الجماعات المفروض عليها العقوبات”.

وبين السياسي العراقي البارز ان “هذا القرار، سيسهل من عملية ملاحقة الحرس الثوري الايراني وهو اليد الطولى للإرهاب والتمويل في العالم، كما سيكون مساهم في تغيير سلوك النظام الايراني من ايقاف امداد الارهاب والحرس الثوري وكذلك ايقاف البرامج النووية والصاروخية واعادة حقوق الشعب الايراني”.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن يوم الاثنين تصنيف الحرس الثورى كمنظمة إرهابية، معتبرا أنه يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن قرار تصنيف الحرس الثورى الإيراني جماعة إرهابية سوف يسري خلال أسبوع.