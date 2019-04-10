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حكومة كوردستان تحسم مصير الموظفين الفائضين والفضائيين

وجهت حكومة اقليم كوردستان كتابا رسميا الى الوزارات والدوائر طالبت فيه باجراء احصائيات للموظفين الفائضين والفضائيين لديها.

وقال مصدر في مجلس وزراء الاقليم اليوم الثلاثاء ان الكتاب يتضمن ضرورة ان تجري الدوائر والوزارات الحكومية جردا كاملا وبالاسماء والارقام للموظفين الفائضين عن الحاجة.

واضاف المصدر ان الكتاب تضمن ايضا اجراء احصاء للموظفين الفضائيين الذين يتسلمون رواتبا شهرية بلا عمل ومن دون الحضور.

وتابع المصدر ان مجلس الوزراء سيحدد مصير هؤلاء الموظفين اما باعادة توزيعهم مرة اخرى على الدوائر والمؤسسات او تعويضهم بمبلغ مالي والاستغناء عن خدماتهم او منحهم رواتب من الرعاية الاجتماعية.

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