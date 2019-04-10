خواطر: طريقة ادخال العمالة المصرية للعراق تدل على مخطط خبيث ؟!

سوف اجاوب على السؤال ومن ثم التحليل ؟! يعطى العامل المصري ڤيزا سياحية ومن ثم يبقى في العراق بصورة غير قانونية ؟! والذي بصورة غير قانونية فهو خارج عن القانون ؟! يعني يفعل ما يشاء ؟! لانه لا توجد متابعة ؟! ومن امن العقاب اكيد ساء الادب ؟! فما بال المصريين المشهورين بالكذب والغش والخداع والسرقة والجريمة ؟! انا متاكد بانه هنالك ناس مصريين عاديين ولكن اقول هذا ما يرسلونه لنا من مصر وعن تجربة سابقة ؟! بل سوابق المصريين في الثمانينات ؟! وعلى فكرة نفس طريقة هدام العراق عندما جلب المصريين للعراق في الثمانينات ؟! ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتيين ؟! كم عراقية عاهرة اليوم في مصر لانها تزوجت مصري وخدعها وسافر الى مصر وهي حامل بعد ان سرق كل فلوسها وذهبت تبحث عنه ؟! فاما لم تجده ؟! وشغلوها بالدعارة بعد ان وضعت حملها ؟! او وجدته وبعد ان وضعت حملها شغلها هو بالدعارة ؟! اخاف هؤلاء العاهرات هن اليوم موظفات بالسفارة العراقية في القاهرة ؟! والله الساتر … واليكم التحليل:

اولا: العراق ليس بحاجة لعمالة اجنبية ؟! فما عندنا من العراقيين العاطلين عن العمل بالملايين ؟! فلماذا نجلب عمالة من الخارج ؟! اليست هذه خيانة للوطن ؟!.

ثانيا: لدينا تجربة مريرة وقاسية مع العمالة المصرية في العراق من الغش والكذب والخداع والسرقة والرشوة والمحسوبية (كانوا موظفين في دوائر الدولة) واخرها سنة 2005م تسلل احد المصريين والذي كان يعمل في وزارة الزراعة العراقية لسرقة بذور نادرة (غالية الثمن) كان يعرف مكانها ؟! شوفوا العقلية الاجرامية انتظر كل هذهالسنيين وجاء الى العراق للسرقة ؟! مو كافي ؟! اليس جلب العمالة المصرية على ضوء هذا خيانة للعراق؟!.

ثالثا: هنالك اعداد كبيرة من المصريين اعضاء في التنظيمات الارهابية مثل القاعدة وداعش والاخوان ؟! الن يستغل هؤلاء دخول العمالة المصرية للعراق بالدخول معها لتخريب العراق ؟! اليس جلب العمالة المصرية على ضوء هذا خيانة للعراق؟!.

رابعا: الجريمة وارهاب يدا بيد ؟! فتواجد العمالة المصرية في العراق هو طابور خامس ؟! ان كان في حقل الجريمة ؟! هو بالطبع سيكون عونا للارهاب ؟! ولدينا تجارب قاسية ومريرة مع العمالة المصرية في العراق ؟! اليس جلب العمالة المصرية على ضوء هذا خيانة للعراق؟!.

خامسا: اثبتت العمالة الاسيوية جدارتها ؟! بانهم ناس جايين على الشغل وبس ؟! وليس طابور خامس او وسيلة للاجرام ؟! فاذا كان ولا بد لماذا لا نجلب عمالة اسيوية ؟! اذا كنا بحاجة ؟! ونحن بالتاكيد لسنا بحاجة ؟! خلي انشغل العراقيين اولا ؟! اوليس الاقربون (العراقييون) اولى بالمعروف ؟!.

سادسا: العامل الاسيوي (نيبالي عادة) ياتي عن طريق مكتب تشغيل وبڤيزا شغل ويكون مكتب العمالة الذي جلبه مسؤوول عنه بل حتى لا يسمح له بحمل موبايل ؟! وكما يدفع اجور الاقامة وباقي الرسوم للدولة العراقية ؟! ولذلك قلت بان جلب العمالة المصرية هو لخطة خبيثة مع سبق الاصرار والترصد لعدم وجود ضوابط عليهم؟! ڤيزا سياحية والبقاءفي العراق بدون اذن قانوني يشجع على بل هو جريمة بحد ذاتها ؟! اليس هذا على ضوء كل هذه المقدمات يعد خيانة للعراق؟! وللشعب العراقي؟!.

واختم

فشلت الماسونية (الصهيونية) من الانتصار على العراقيين بالحروب ؟! لان العراقيين اسود ؟! فباعتقادي بأن الخطة الخبيثة هي بانهم يريدون ان يغيروا التركيبة السكانية العراقية بقتل وتهجير اكبر عدد ممكن من العراقيين واستبدالهم بالمصريين والفلسطينيين ؟! اليس من واجب اللي كاعديين بالنجف الانتباه الى احتمالية هذه الخطة الخبيثة ؟! والا فهم من هؤلاء الثلاثة اصناف : اما جهلة واما عملاء واما ساكتين عن الحق ؟! واذا اخذنا باحسن هذه الاحتمالات الثلاثة وهو السكوت عن الحق ؟! فالحديث يقول: الساكت عن الحق شيطان اخرس ؟!.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون …

اللهم اشهد اني بلغت

09-04-2019م

مع تحيات المهندس سرمد عقراوي