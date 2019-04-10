د. اياد علاوي: مستقبل العراق يرتبط بمستقبل ابنائه

وتكريس المواطنة في المناهج الدراسية اصبح ضرورة لابد منها

دعا زعيم المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي الى ضرورة تعديل المناهج الدراسية وتكريس المواطنة وقيم العدل والمساواة بدل مفاهيم دولة الطوائف والمكونات، فيما اكد ان اختيار وزير التربية -بحسب التقاليد التي جرت سابقاً- كان من ضمن الكوادر التربوية ومن نقابة المعلمين .

جاء ذلك خلال زيارة سيادته الى نقابة المعلمين، يرافقه وفد المجلس المركزي للمنبر العراقي حيث التقى السيد عباس السوداني نقيب المعلمين العراقيين واعضاء الهيئة الادارية المركزية للنقابة .

وقد اوضح الدكتور علاوي في مستهل حديثه، ان مستقبل العراق يرتبط بمستقبل ابنائه وواقعنا التعليمي مرٌ علقم يحتاج خطة وطنية عاجلةٍ لتحليته، لافتاً الى ان رقي المجتمعات وتقدمها مرتبط بشكل اساس بتطوير نظامها التعليمي والارتقاء به .

واضاف سيادته “جميع الانظمة في العالم تدرك اليوم اهمية النظام التعليمي وتخصص له نسبة كبيرة من ميزانياتها، وتولي مزيداً من الاهتمام بالمعلم والمدرس كونه راعي العملية التربوية والمؤتمن على مستقبلها”، مشددا على ضرورة ان تنتبه الحكومة الحالية لذلك بابعاد الوزارة عن المحاصصة والاهتمام بملف الابنية المدرسية ومكافحة الفساد المستشري وقبل ذلك الارتقاء بواقع الكادر التعليمي وضمان حقوقه .

كما ثمن الدكتور علاوي الدور الكبير الذي تلعبه نقابة المعلمين مؤكدا دعمه لمسيرة العمل النقابي المستقل ودوره الفاعل في اصلاح الوضع العام في البلاد وضرورة مشاركتها في صنع القرار .

من جانبه قدم السيد نقيب المعلمين شرحاً وافياً لسيادته عن اهداف الاضراب العام الذي دعت اليه النقابة والتحديات التي تواجهها العملية التربوية وما الت اليه اوضاعها بسبب نهج المحاصصة، مثمناً في الوقت ذاته دور الدكتور علاوي في تعزيز مسيرة العمل النقابي ودعم نقابة المعلمين بالاضافة لاهتمام سيادته بالملف التعليمي ومسيرة اصلاحه.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

10 نيسان 2019