رائد فهمي يبحث مع أمين بغداد ملف الخدمات وإيجاد بديل للباعة المتجولين في الكرادة

بحث سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، امس الأول الاثنين، مع امين بغداد ذكرى علوش، آليات تطوير المرافق الحيوية في بغداد وإمكانية تشغيل المشاريع المعطلة التي تساهم في نظافة بغداد وتحمي بيئتها.

وبين الرفيق فهمي جملة من التصورات في ملفات الصرف الصحي ومعالجة المياه الثقيلة والتلوث الى جانب موضوع النظافة واعادة تدوير النفايات وإكمال تعبيد الشوارع واكسائها مع أهمية معالجة مشكلة الباعة المتجولين في الكرادة وتوفير البدائل المناسبة لهم قبل منعهم من مزاولة عملهم.

ولفت النائب عن تحالف سائرون، الى امكانية عقد لقاء مع منظمات المجتمع المدني المعنية بإعمار بغداد ونهضتها بالتنسيق مع الخبراء والمعماريين والفنانين العراقيين “من الداخل والخارج” والجهات الدولية ذات الصلة لمناقشة سبل احياء المناطق الاثرية والتاريخية في بغداد واستعادة دورها كعاصمة للعراق.

واشار الرفيق فهمي في اللقاء الى اهمية متابعة ملف الخدمات في مناطق “الفضل والصدرية وباب الشيخ وام المعالف والمعامل والشماعية اضافة الى منطقة سبع البور واكمال اكساء شارع محمد القاسم وقناة الجيش خصوصاً الانفاق”.

من جانبها، عرضت امين بغداد خطط الامانة لمعالجة الملفات المطروحة ومنها ايجاد البدائل المناسبة للباعة المتجولين في منطقة الكرادة، واشارت الى انها تسعى الى الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي وصل الى مراحل متقدمة وفيما يخص نظافة العاصمة وتدوير النفايات اكدت علوش ان الامانة بصدد التعاقد مع شركات عالمية.