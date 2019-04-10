روحاني يهدد امريكا بـIR8 و IR10 ويذكر: الحرس الثوري هو من أنقذ أربيل والسليمانية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن أمريكا تسعى للتعويض عن هزائمها بإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب محذرا أنه في حال واصلت الضغط فإن طهران ستنتج أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وقال روحاني “إذا واصلت واشنطن الضغط علينا فسوف ننتج أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR8 و IR10”.

وبين “الحرس الثوري هو من أنقذ أربيل والسليمانية من السقوط في أيدي تنظيم داعش، ومن وقف إلى جانب الشعوب في سوريا والعراق ولبنان في مواجهة داعش، الحرس الثوري حارب الإرهاب وقدم الشهداء منذ تأسيسه حتى اليوم، الإرهاب الذي تدعمه أمريكا وحلفاؤها في المنطقة”.

وتابع، “أمريكا لا تزال تدعم “داعش” وتؤوي عناصره، وتريد استخدام الإرهاب كأداة ضد شعوب المنطقة، فهي- امريكا- تشكل رأس حربة الإرهاب في المنطقة”.

واضاف، ان إيران توصلت إلى صناعة أسلحة لا يمكن لأمريكا أن تتصورها.