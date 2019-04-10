صحة الكرخ: تأهيل وافتتاح صالة العمليات الجراحية في مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم…

وبواقع سبع صالات لمختلف الاختصاصات

عمدت الملاكات الهندسية في دائرة صحة بغداد / الكرخ بتاهيل وافتتاح صالة العمليات الجراحية في مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم وبواقع سبع صالات لمختلف الاختصاصات منها (الجراحية والكسور والعيون والبولية فضلا عن النسائية) والذي يعد انجاز يصب في خدمة المواطن العراقي

وبين مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي وخلال حضوره حفل الافتتاحية(ان المستشفى شهدت تأهيل في صالة العمليات الجراحية لاستيعاب الزيادة في عدد المرضى و الصالة تعمل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة وهي مجهزة بمختلف الأدوات و الأجهزة الجراحية و عربات التخدير حيث تجرى مختلف أنواع العمليات مؤكدا تم استخدام المواصفات القياسية والعالمية في التعقيم والتعفير وكيفية السيطرة على العدوى فضلا عن الزيارات من اجل مراقبة العمل والالتزام بالشروط والضوابط الوزارية

وحضر حفل الافتتاحية مدير القسم الهندسي في الدائرة ومدير المستشفى وعدد من الاطباء .

اعلام صحة الكرخ