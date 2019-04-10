عبد القادر: اللجنة الاولمبية ترفض تسليم قوائم رواتب موظفيها

رفضت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، استقبال وفد المكتب الاعلامي لوزارة الشباب والرياضة خلال تغطيته زيارة مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة الدكتور علاء عبد القادر لغرض استلام قوائم رواتب موظفي اللجنة الاولمبية وتوزيع الرواتب من قبل اللجان المالية المختصة المنبثقة عن قرار 60 لمجلس الوزراء. ورغم المحاولات المتكررة من قبل وفد المكتب الاعلامي للدخول الى مقر اللجنة الاولمبية وتوثيق هذه الزيارة واجراء اللقاءات، إلا ان المحاولات باءت بالفشل، ولم يكن هناك تعاونا يذكر، فيما تسعى الوزارة وعبر اللجنة الثلاثية برئاسة وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض الى تسديد رواتب العاملين والعقود في اللجنة الاولمبية بأسرع وقت من خلال استلام بودرة الرواتب. واستنكر عدد من الزملاء في القنوات الفضائية الذين بادروا الى حلحلة الامر عبر تقريب وجهات النظر وتواجدوا خارج مقر الاولمبية في نفس الوقت ومنعوا ايضا من الدخول الى المبنى، الاجراء القسري تجاه وفد المكتب الاعلامي لوزارة الشباب والرياضة الذي قدم الى الاولمبية بعمل رسمي. وقالوا ان ما حدث يعد سابقة في التعامل مع السلطة الرابعة، التي تبحث عن نقل الحقيقة وما يحدث للرأي العام بكل امانة وحيادية.