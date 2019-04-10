كتاب جديد لزعيم منسي في العراق

كتاب جهاد السيد نور السيد عزيز الياسري

في ثورة العراق 1920 وصناعة الوطنية

تأليف وإعداد السيد عادل الياسري

الكتاب 863 صفحة ويتعدى الألف صفحة مع الهوامش وهو عبارة عن دراسة تحليلية دقيقة في وثائق الإستخبارات البريطانية إضافة الى رسم المواقف الوطنية لقادة الثورة العراقية وأقول رسما للدقة في النقل ، وأيضا فيه من المعلومات المدعومة بالأدلة والوثائق التي تُثبت تورّط بعض الشخصيات المعروفة سواء كانت دينية أو عشائرية أو سياسية بالعمل ضد قادة الثورة الوطنيين وتعاطيهم الرشاوى من الأنكليز وهي معلومات خلاف المشهور عنهم …الكاتب سلّط الأضواء على كثير من الأسماء التي فضّلت مصالحها الخاصّة على المصلحة العامة والتي أغفل أو تغافل عن ذكرها من سبقه بالكتابة عن تلك المرحلة ولربما لم تتوفّر لبعضهم الأدلة مثلما توفّرت للسيد عادل الياسري ، الكتاب يعتبر منظومة معلوماتية تستحق أن تكون مصدرا للباحثين والمؤرخين ولايمكنني التعريف بمضامينها بعدة سطور مالم تُقرأ قراءةً متأنية،ولربما في مقالات لاحقة سأنقل شذرات من هذا الكتاب وبعض من مواقف الراحل السيد نور الياسري الوطنية ، ولكني أود أن أحيّي الأستاذ عادل الياسري على شجاعته بخوضه هذا المضمار الخطير خصوصا وانه قد شرع في تأليف كتابه وهو في عشرينيات عمره وفي ظل حكم الطاغية المقبور صدام حسين ، حيث لم تكن عملية البحث وجمع الأدلة واللقاءات مع من كانت له علاقة بتلك المرحلة التأريخية آنذاك سهلة يسيرة ،بل فيها من المخاطرة والمجازفة على الباحث مالاتُحمد عقباها، ولكّن الأمرَ يستحق المغامرة لما له من الأهمية الكبيرة في حفظ وتدوين مواقف الرجال الوطنية ورفع بعض الإشكالات والملابسات التي نُقلت بطرق مختلفة وغير دقيقة، بعد قرائتي للكتاب وحسب رأيي المتواضع أعتقد أنه سيتعرّض للنقد من البعض فالمؤلف قد وضع أصابعه على الجرح في مواطن كثيرة وأشار لها بالخط العريض وهذا مالايتقبله العقل المبرمج الذي يخشى الصراحة والبوح بالحقيقة وتعوّد الإستسلام ، ولربما هناك أيضا نقد إيجابي ووجهات نظر تختلف مع المؤلف في واقعة هنا وموقف هناك من مبدأ إحترام الرأي والرأي الآخر. ..تحياتي وشكري للاستاذ المؤلف عادل الياسري.

صالح المحنّه

امريكا