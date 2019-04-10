مؤسسة الشبكة تكرم المهندس شاكر الزاملي بدرع الإبداع

تثميناً للجهود الإستثنائية التي تقدمها هيئة إستثمار بغداد كرمت مؤسسة الشبكة / فرع المدائن المهندس شاكر الزاملي رئيس الهيئة بدرع التميز والإبداع عما قدمه للعملية الإستثمارية ودوره الكبير في تطوير القطاعات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لتحقيق أفضل الخدمات للعاصمة والمواطن البغدادي وفقاً لقانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل .

الزاملي قدم شكره وإمتنانه لإدارة المؤسسة وأهالي قضاء المدائن مبيناً بأن الهيئة لديها مشاريع متنوعة في القضاء و أن هنالك خطة مستقبلية للهيئة من أجل تطوير الأقضية والتركيز على الجوانب المميزة فيها التي تساعد على خلق بيئة إستثمارية جاذبة لتنفيذ المشاريع فيها وفي مختلف القطاعات .

من جانبهم بين القائمون على المؤسسة بأن للإبداع أناس متميزون ويجب أن يتم تثمين عملهم وحثهم على مواصلة العطاء داعين في ذات الوقت أن تقوم الهيئة بالإطلاع على الفرص المتاحة في القضاء خصوصاً وأن المدائن وما يجاورها من مناطق تحظى بوجود آثار مهمة مثل ( طوق كسرى) الذي يعد من أهم المعالم الحضارية التي يجب الإهتمام بها وإستثمارها بجعلها منطقة ترفيهية _ سياحية مع المحافظة على أهميتها التأريخية .