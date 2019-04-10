مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات منها تخص الفاو وفتح قنصليات

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث قرر المجلس تعديل تعليمات تنفيذ الاعمال بإسلوب التنفيذ أمانة رقم (1) لسنة 2018.

كما اقرّ المجلس ضوابط إعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص.

وصوت مجلس الوزراء على اعادة عرض موضوع الاستثمار في ميناء الفاو الكبير مُجدداً على مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية فلبينية لدى العراق في محافظة اربيل، وفتح قنصلية عامة سعودية لدى العراق في محافظة النجف الاشرف في مقابل فتح قنصلية عراقية بمدينة الدمام السعودية، وقنصلية عامة لجمهورية العراق في تورنتو الكندية، وتأسيس مكتب لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في محافظة نينوى.

واقر المجلس توصية اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية بشأن الجرحى والمصابين بالعجز الصحي، والمحالين الى التقاعد لأسباب صحية.

وشهدت الجلسة التصويت على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار بشأن ما يأتي:-

آلية منح سمات الدخول للمستثمرين والعمالة الاجنبية في المشاريع الاستثمارية / آلية تسجيل الشركات وبدء النشاط التجاري / النافذة الواحدة في هيئات الاستثمار / الاراضي والبنى التحتية.

كما اقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2019 بشأن تدقيق الكشوفات المقدمة من وزارة الزراعة ، والاجراءات المتبعة في تعويض الاضرار جراء الاصابة بمرض انفلونزا الطيور.