مدير مكتب ماكرون يدلي بشهادته في قضية بينالا

يستمع القضاة، اليوم الأربعاء، لمدير مكتب إيمانويل ماكرون في إطار التحقيق في جوازات سفر دبلوماسية لالكسندر بينالا الذي كان مقرباً من الرئيس الفرنسي وتسبب بفضيحة كبيرة.

واستدعى القضاة فرنسوا كزافييه لوش كطرف للادعاء المدني بعدما تقدم بشكوى ضد بينالا بسبب “استخدام وثائق مزورة” من أجل الحصول على جوازات السفر تلك.

كما استدعي مساعدان آخران قريبان لماكرون أحدهما مدير مكتبه باتريك سترزودا والأمين العام للاليزيه بصفتهما شاهدين في هذا الشق من قضية بينالا.

وهذا الاستدعاء النادر لمسؤولين في القصر الرئاسي مرتبط بجوازات السفر الدبلوماسية التي واصل بينالا استخدامها، بعد إقالته واتهامه صيف 2018 بسبب تعنيفه متظاهرين في الأول من مايو في باريس.

وتسبب كشف صحيفة “لوموند” عن هذه الوقائع بفضيحة متشعبة تسمم منذ ذلك الحين الرئاسة الفرنسية وتثير تساؤلات عن سير العمل في القصر الرئاسي.

وسيتم استجواب المسؤولين الثلاثة بشأن الأسباب والظروف التي سمحت لبينالا باستخدام جوازات السفر، بينما كان يفترض به إعادتها واتهم في 18 يناير بإساءة استعمالها.