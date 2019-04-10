مسرح الحياة

فضيلة مرتضى

هنا في وسط المدينة

قطيع من البشر من كل لون

مدها البشري كالنهر يجرفنا

كل فرد منا يأخذ الدور مثل_

الذي قبلنا

الشوارع الممتدة تتلقف أجسادنا

أجنحة الروح بالنزوات تحملنا

على مسرح الحياة تلعب الحماس_

بنا

لعبة نمارسها بغير إرادتنا

والبعض يمارسها بإرادته_

نكاية بنا

وسط الزحام يلتقي المشتتون

تتناقل حكايات الضياع

أيادي تتشابك للوداع

صدور تتلامس في اللقاء

زقزقات ضحك

همهمات حزن

داخل فرن الحياة _

عرق

أضطراب

تحدي

رفرفة قلوب

نفهم ..ولانفهم

الى متى؟

تبقى فوق الأمواج وجودنا؟

وفي النهاية_

على صخرة صماء ينقشون_

أسمائنا

بعد أن نترك أو لانترك آثارنا

كما حدث لأسلافنا

حياتنا سلسلة من المواقف_

حين يحب القلب_

يحتمل الزحام

عندما نعانق الوجود_

سلامآ بسلام

حين نستعد لظلمة اللحد_

في بحر الظلام

وعندما يقص شريطنا_

مقص الأيام

وعند فوران الروح _

الرقص على وتر الأوهام

قررات مصيرية

عبور موانع تعجيزية

مسارات أنتهازية

مواقف أخرى كثيرة

كتسلسل حياكة الحصيرة

جميعها مواقف_

إلا يوم ولادتنا_

الموقف ليس بيدنا

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مسرح الحياة مفاجئات

22/02/2019