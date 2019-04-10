مع حمية البحر المتوسط.. افقد وزنك الزائد بطعام صحي ولذيذ

لقد سمعنا في السنوات القليلة الماضية عن العديد من الحميات الغذائية التي استعان بها المشاهير لإنقاص وزنهم على الرغم من أنها تسبب العديد من المشاكل الصحية. ومن جهة أخرى، نجد أن العديد من الدراسات قد أكدت على أهمية الأطعمة التي يتناولها سكان البلاد المجاورة للبحر المتوسط لكونها تعتبر الأفضل من الناحية الصحية والأشهى في العالم، لذلك نجد أن معظم خبراء التغذية ينصحون باتباع حميات تحتوي على أطعمة تنتشر في هذه البلدان، ومن هنا جاءت تسمية حمية البحر المتوسط التي قد تساعدك على خسارة الوزن الزائد قبل قدوم فصل الصيف.

تركز حمية البحر المتوسط على الأطعمة الصحية للقلب مثل المكسرات والسمك وزيت الزيتون، وتقلل من تناول اللحوم الحمراء والزبدة والسكر المضاف، ويمكن البدء بهذه الحمية تدريجياً عن طريق زيادة كمية الخضروات والتحول من الاعتماد على الحبوب المكررة إلى الحبوب الكاملة.

الحبوب: يمكن تناول وجبة أو وجبتين يومياً من خبز الحبوب الكاملة، المعكرونة، الأرز.

الخضراوات: تشمل الحمية على حصتين يومياً من الخضراوات الملونة في الغداء والعشاء، وتشمل الخيارات المتوسطية التقليدية كالباذنجان والخرشوف والبنجر والبطاطا الحلوة، وتأخذ على شكل نصف كوب من الخضار المطبوخة أو كوب من الخضار النيئة.

الفواكه: تعتبر الفاكهة بديلا للحلوى في هذه الحمية، ويمكن تناولها على حصتين يومياً بعد الغداء والعشاء، وتتنوع الفاكهة كثيراً في هذه المنطقة وتشمل التفاح والمشمش والتمر والتين والرمان والفريز والبطيخ وغيرها الكثير.

المأكولات الدسمة: تستبدل هذه الحمية الدهون المصنعة بالدهون من مصادر صحية للقلب، فبدلاً من تناول الرقائق أو الوجبات الخفيفة، يمكن استبدالها بسلطة منعشة بزيت الزيتون أو بالمكسرات.

اللحوم: يجب الحصول على البروتين من مصادر غنية بالأوميجا 3 مثل السلمون وسمك التونة وسمك الأنشوجة، حيث نجد أن حمية البحر المتوسط تركز على اللحوم البيضاء وخاصةً البحرية وتقلل من اللحوم الحمراء التي يمكن تناولها مرتين إلى ثلاث مرات فقط في الشهر.

منتجات الألبان: يمكن للأشخاص الذين يتبعون حمية البحر المتوسط تناول ثلاث حصص من اللبن قليل الدسم أو الجبن أو الحليب سبوعياً.