مقداد البغدادي لقناة الانوار2 الفضائية: ولادة الاقمار المحمدية الثلاث مناسبة تستحق التأمل بمدلولها الديني والانساني

صرح الاستاذ مقداد البغدادي عضو الجمعية الوطنية سابقا لقناة الانوار 2 الفضائية اليوم الثلاثاء المصادف ٩ /٤ / ٢٠١٩ بمناسبة ولادة الاقمار المحمدية الثلاث عليهم السلام ، ومما جاء فيه:

قليلة هي المناسبات التي تغير وجه التأريخ ، ولعل لشهر شعبان فضل كبير في ذلك بولادة الاقمار المحمدية الثلاث؛ الائمة الاطهار: الحسين واخيه العباس وولده السجاد عليهم السلام.. لما ضربوه من امثلة يقتدى بها في البطولة والتضحية والعلم والعبادة.

واضاف: ان ولادة الائمة الاطهار في الثالث والرابع والخامس من شهر شعبان تقدير الهي لم يأتي اعتباطا ، تسلسل من خلاله هذا النسب المحمدي الشريف وضربت من رجالاتها اروع الامثلة بالبطولة والتضحية والثورة على الظلم ، ونالوا به الخلود في اذهان المؤمنين والثبات بالدين امام المرجفين.

وختم الاستاذ البغدادي تصريحه بدعوة المدارس والجامعات والجهات المسؤولة عنها الى التعريف بأئمة آل البيت الاطهار وادخال سيرهم وافعالهم ضمن المناهج التعليمية خدمة للمجتمع والدين الحنيف وللطلبة بإعطاء القدوة لهم حتى نضمن جيلا ناصحا رشيدا في المستقبل يستلهم اعماله من سير الائمة الاطهار ويقود البلاد نحو بر الامان.

المكتب الاعلامي

جمعية الخير والبركة الثقافية

٩ / ٤ / ٢٠١٩