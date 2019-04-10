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من سرق العراق ..

لا يتردد في سرقة صفحة على التواصل الاجتماعي..!!
#نبراس_الحسيني
لم أتفاجئ عندما نفذ مجموعة من اللصوص امس او ما يعرف بالهكر عملية سطو على صفحتي الشخصية عبر التواصل الاجتماعي بكل خسة وتذكرت كيف ان اسيادهم سرقوا ونهبوا العراق قبل سنوات مضت وجروه للهاوية لولا تدخل المرجعية وحنكة العبادي السياسية ودماء الشهداء ..!!
تلك المجموعة التي سرقت صفحتنا عبر التواصل الاجتماعي تعود لجهة تعودت على القرصنة والسرقة فلم تترد بالسطو على منصة في التواصل الاجتماعي كانت تعتبر فسحة لنشر الاراء..!
لا اريد الحديث في تفاصيل اخرى سوى قول (لا اله الا الله) اذا كانت بدايتكم الجديدة تتمثل بسرقة جهود الاخرين وتسخيرها لانفسكم فكيف ستكون نهايتكم يا ترى..
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبا ينقلبون..!!

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