“مهرجان النهج السينمائي يعلن أسماء الفائزين بالذهب ويختتم اعماله”

اختتم مهرجان النهج السينمائي الدولي الخامس والذي تنظمه مجموعة قنوات كربلاء الفضائية أعماله مساء اليوم وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين بجوائز فئاته الثلاث وهي الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية وأفلام الانيمشن.

بدأ حفل الاختتام بتكريم اللجان التحكيمية وهي لجان الفرز ولجان تحكيم الانيمشن ولجان تحكيم الأفلام، وتكريم الفنان العراقي الكبير ستار خضير، ثم ألقى رئيس المهرجان السيد حيدر جلوخان كلمة الختام، ومن ثم ألقى الفنان البحريني بسام الذوادي رئيس لجنة التحكيم كلمة اللجان التحكيمية والتي بين فيها صعوبة الاختيار بين الأفلام وطلب من المخرجين بأن يشاركوا بأعمالهم هذه في كل المهرجانات كونها جميلة وتستحق المشاهدة شاكرا لجنة الفرز على حسن الاختيار وكذلك اللجان التنظيمية للمهرجان.

ومن ثم تم الإعلان عن فوز فيلم (صياد الأرانب) للمخرج الإيراني محمد أمين كمالي بمسابقة افلام الانيمشن وفوز فيلم (مواجهة الموت بقاطع الأسلاك) للمخرج الكردي العراقي سرور عبدالله في مسابقة الافلام الوثائقية فيما ذهبت جائزة التحكيم لفيلم (طائر الحظ) للمخرج سادام وحيدي من افغانستان كما أعلن عن فوز فيلم (المعجزة المجنحة) للمخرجة زهرة مير رضا زاده من أذربيجان بالمركز الأول في مسابقة الأفلام الروائية في حين ذهبت الجائزة الثانية إلى فيلم (السمع) للمخرج الإيراني سعيد رضائي في حين حل فيلم (بيدرو) للمخرج الباكستاني نديم علام بالمركز الثالث.

هذا وحضر المهرجان جمع كبير من الفنانين والنقاد إلى جانب نقيب الفنانين العراقيين وسفير دولة فلسطين في العراق.