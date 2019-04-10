نفط اقليم كوردستان على طاولة البرلمان العراقي

عقد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي يوم الثلاثاء اجتماعا للجنة المالية النيابية ، لبحث عدد من المواضيع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال .

وشدد الكعبي خلال الاجتماع اليوم،على ضرورة التنسيق مع السلطة التنفيذية في متابعة تنفيذ جميع المواد والفقرات الخاصة بقانون الموازنة العامة ٢٠١٩ .

واضاف البيان انه “كما جرت مناقشة مشاريع القوانين ضمن اختصاص اللجنة المالية بينها مشروع قانون ” الادارة المالية ” .

وتابع البيان انه “جرى خلال الاجتماع التطرق الى مجموعة قضايا كموضوع النفط المصدر من اقليم كوردستان ، وجولات التراخيص النفطية ، ومراجعة العقود ، واستضافة الوزراء والمسؤولين داخل اللجنة ، واحتراق الكرفانات في منفذ زرباطية بمحافظة واسط”.

ويعد تصدر النفط الخام من اقليم كوردستان من الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد واربيل منذ عام 2003 والى الان.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا يوم الرابع من شهر نيسان الجاري تأجيل النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كوردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة إلى السابع من الشهر المقبل.