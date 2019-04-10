ورشة لمناقشة قانوني الضمان الصحي وتوزيع قطع الأراضي

عقدت في مكتب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والنائب عن تحالف سائرون، الرفيق رائد فهمي، مؤخراً ورشة لمناقشة مقترح قانون الضمان الصحي بمشاركة الرفيق فهمي، وعدد من الاطباء المتخصصين من ذوي الخبرة في المجال الطبي والإداري الى جانب نشطاء في منظمات المجتمع المدني.

وتناولت الورشة التي عقدت الجمعة (5 نيسان) فقرات القانون ومواده المختلفة بشكل تفصيلي، وخلصت المناقشات الى عدد من الملاحظات الاساسية على ان يتم خلال بضعة ايّام تجميع التعديلات العديدة المقترحة من قبل أعضاء الورشة من أجل توحيدها وصياغتها بصورة متكاملة.

وبين المشاركون وجود تقاطعات بين مقترح القانون وعدد من القوانين النافذة وشخصوا عددا من النواقص والثغرات وسيتم وضع حصيلة الورشة تحت متناول مجلس النواب والسلطة التنفيذية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. كما ناقش المكتب مقترح قانون توزيع الاراضي على العوائل العراقية بمشاركة عدد من القانونيين والمهندسين وخبراء في فن العمارة بحضور عضو المكتب السياسي للحزب الرفيق عزت ابو التمن وعضو اللجنة المركزية الرفيق حسين النجار.

وعرض المشاركون تصوراتهم عن مشروع القانون، مؤكدين أهميته في هذه المرحلة مع اهمية تعديل عدد من الصياغات التي تصب في مصلحة المستفيدين.