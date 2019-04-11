أردوغان يهدد الدول التي تدعم الوحدات الكوردية‎

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بشدة الدول التي تدعم الوحدات الكوردية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، متعهداً بتوجيه «رسائل جديدة» وبلغة أوضح لتلك الدول.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ174 لتأسيس جهاز الأمن التركي في العاصمة أنقرة: «أظهرنا لمن يعتقدون أنهم سيخضعوننا عبر الممر الإرهابي الذي يسعون لإقامته على طول حدودنا جنوبا أن ذلك مستحيل عبر الخطوات التي اتخذناها».

وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وجناحه العسكري YPG امتداداً لحزب العمال الكوردستاني PKK المدرج على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية والأمريكية.

وأضاف أردوغان «سنبعث برسائل جديدة وبلغة يفهمها من يصرون على أتباع السيناريوهات نفسها رغم ذلك».

واعتبر أردوغان أن «الهجمات الأخيرة على الأذان والعلم التركي وحدود البلاد واقتصادها، غايتها زعزعة الأسس التي بنيت على استقلال ومستقبل البلاد، وهدمها إذا أمكن».

وشدد الرئيس التركي، أن «من يرغبون بالإيقاع بين أبناء الشعب، لم يتركوا فتنة أو حيلة إلا ولجأوا إليها لتحقيق ذلك»، مردفاً «ورغم أنهم حاولوا القيام بانقلاب إلا أنهم فشلوا في ذلك».

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أكثر من ربع مساحة البلاد، بدعم من التحالف الدولي المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.