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أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد أزمة فيديوهات زوجها خالد يوسف

شاليمار الشربتلي

في أول رد فعل منها عقب الأزمة التي تعرّض لها زوجها المخرج خالد يوسف، أعلنت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، عن أحدث مشاريعها الفنية، المقرر طرحها بمدينة دبي 18 إبريل المقبل، وتضم المجموعة الجديدة بحسب بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي صباح اليوم، مجموعة فريدة من الحقائب والأحذية التى عُرضت في أرقى المحال التجارية بالرياض وجدة وباريس وإيطاليا.
وجاء في البيان، أنّ الفنانة شاليمار شربتلي انتهت أيضًا من رسم لوحات فنية على الجلد الطبيعي، استعدادًا لعرضها في سباق الجائزة الكبرى العالمي “Formula One” على السيارات المشاركة في السباق العالمي، ويُعرض بعضها في حفلات استقبال الفنادق العالمية. وأضاف البيان أنّ شربتلي شاركت في معارض فنية بأبو ظبي، ولوس أنجلوس، وباريس، وعواصم الأزياء الشهيرة حول العالم. وتسعى إلى تحويل الفن إلى أسلوب حياة، وإخراج اللوحات الفنية التشكيلية المعلّقة على الجدران إلى رحابة الحياة العامة، للارتقاء بالذوق، وإثراء البصر، وإضفاء اللمسات الجمالية والخبرات البصرية على أدوات الحياة البسيطة.
ودفع البيان البعض للحديث عن تجاهل شاليمار لأزمة الفيديوهات الشهيرة التي تعرّض لها زوجها، وتأكيد الفنانات على زواجهما منه سرًّا، خصوصًا وأنّ هذا يعدّ أول ظهور اعلامي لها بعد الواقعة.

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