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اغتيال امرأة داخل سوق بمتنازع عليها .. وبرلماني تركماني يوضح حقيقة تورط اخيه

افاد النائب التركماني السابق نيازي معمار أوغلو يوم الخميس باغتيال زوجة اخية داخل سوق قضاء طوز خورماتو المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، نافيا في الوقت ذاته تورط اخ له بالحادثة.

وقال أوغلو، ان “الانباء التي تحدثت عن مقتل زوجتي على يد اخي، غير صحيحة، وهذه شائعات هدفها التسقيط”.

واضاف ان “زوجة اخيه الذي قتل في معارك البشير ضد داعش، قتلت اليوم في السوق، من قبل رجل مجهول يقود دراجة اطلق عليها النار”.

وتابع أوغلو ان “الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالموضوع، ومازالت هوية القاتل مجهولة الى الان، ونحن نتابع التحقيقات، لمعرفة سبب القتل ومن يقف وراءه”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يفيد بقيام (مكرم معمار أوغلو) بقتل زوجة اخيه الايرانية الجنسية بسبب تجارتها بالمخدرات في وسط طوزخورماتو.

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