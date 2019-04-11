اقليم البصرة اول الغيث

احمد كاظم

البصرة ممولة خزينة العراق ينهب نفطها و يهدر من قبل لصوص من خارج البصرة او لصوص بصراويين خانوا الامانة كشاغلي الرائاسات الثلاث و شبكاتها.

حرامي مصرف الزوية و هب ما لا يملك من نفط البصرة للشحاذ ملك الاردن و للشحاذ سيسي مصر عبر انبوب العقبة لكي ينهب بدون عداد لانه (منفلق) على عالمه العربي الفاسد الطائفي المعادي للعراق.

اقليم البصرة الذي سيكون اول الغيث تتبعه اقاليم الوسط و الجنوب سيعزز سلطة اهل البصرة على نفطهم كما هو الحال في اقليم كردستان الذي يتمتع بنفطه و بمال نفط البصرة بدون ان يعطي قطرة لبقية العراق.

الحكومة المركزية لا علاقة لها بكردستان سوي تزويد حرامي مصرف الزوية للإقليم بضعف حصته من الموازنة بالإضافة الى رواتب الموظفين و البيشمركة التي تحمي الاقليم فقط.

تطبيق علاقة اقليم البصرة بالحكومة المركزية كالعلاقة مع دولة كردستان هو في مصلحة اهل البصرة و سيتبعهم اهل الوسط و الجنوب.

الساسة الشيعة في الرئاسات الثلاث و شبكاتها خانوا الامانة و فرطوا بحقوق الشيعة كأكثرية خاصة حرامي مصرف الزوية الذي باع العراق بالمزاد العلني بلاش لانه لبس الشروال الكردي و العقال السعودي.

ختاما: يا اهل البصرة ليكن شعاركم نفط البصرة لأهل البصرة و الاقليم هو الحل و ستتبعكم بقية المحافظات في الوسط و الجنوب لتنعموا بنفطكم و تحافظوا على ارواحكم كدولة كردستان.

يا اهل الوسط و الجنوب التعويل على الساسة الشيعة غير مجدي لانهم خانوا الامانة بسبب الجاه الزائف و المال المنهوب و ما عليكم الا الاعتماد على اهلكم الشرفاء.

ملاحظة: التعقيب الذي كتبه المدمن على التعقيبات لا علاقة له بما ذكر في المقالة السابقة حول الاقليم لان المعقب لا يدري اين يبدأ و اين ينتهي لاعتقاده ان طول التعقيب اهم من محتواه بدلا من ما قل و دل.