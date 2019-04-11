الاحزاب الكوردستانية في كركوك توجه طلبين الى الحكومة العراقية

طالبت الاحزاب الكوردستانية في كركوك يوم الاربعاء الحكومة الاتحادية، بمراعاة التوازن في توزيع ميزانية (تنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة للمحافظة، وكذلك انهاء التواجد العسكري ايضا.

وقال المسؤول في الاتحاد الوطني الكوردستاني جنكي عزالدين عقب الاجتماع، انه “عقدنا اجتماع بين الاحزاب والاطراف الكوردستانية لمناقشة الاوضاع في كركوك والمشاكل التي تواجهها”، مشيرا الى الاتفاق على اجراء مراسيم ذكرى احياء جرائم الانفال في المحافظة.

ورحب الاحزاب بعودة مجلس المحافظة الى استئناف جلساته مرة اخرى وقال عز الدين ان “ميزانية كبيرة قد وصلت الى كركوك من الموازنة العامة الاتحادية، ويتعين التعامل معها وخاصة التي تتعلق بتنمية الاقاليم بالتوازن وان تشمل المناطق الكوردية في المحافظة”.

وتابع عز الدين بالقول ان الاحزاب والاطراف السياسية الكوردستانية تطالب بانهاء الخروقات القانونية والامنية في كركوك، مطالبا الحكومة الاتحادية بإيقاف قوانين حزب البعث التي تمت اعادة العمل بها في المحافظة وانها التواجد العسكري في كركوك.