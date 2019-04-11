العراق بمقدمة دول العالم بأحكام الاعدام

في عام 2018 سجَّلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 690 عملية إعدام في 20 بلداً، أي انخفاضاً بنسبة %31 مقارنةً بعام 2017 (ما لا يقل عن 993 عملية إعدام). ويمثل هذا الرقم أدنى عدد من عمليات الإعدام سجَّلتَها المنظمة في العقد المنصرم.

وقد نُفذ معظم هذه الإعدامات في الصين وإيران والمملكة العربية السعودية وفيتنام والعراق، بالترتيب.

وظلت الصين تحتل المرتبة الأولى بين الدول التي نفذت عمليات إعدام في العالم. بيد أن الرقم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين لا يزال غير معروف لأن هذه المعلومات محظورة هناك باعتبارها من أسرار الدولة؛ ولذا فإن العدد 690 لا يشمل آلاف عمليات الإعدام التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين.

في تشرين الثاني ذكرت السلطات في فيتنام أنه تم تنفيذ 85 عملية إعدام خلال العام 2018، الأمر الذي يضعها بين البلدان الخمسة الأولى في تنفيذ عمليات الإعدام في العالم.

وقد وقع %78 من مجموع عمليات الإعدام المبلّغ عنها في العالم في أربعة بلدان فقط، باستثناء الصين، وهي إيران والمملكة العربية السعودية وفيتنام والعراق.

وفي العام الماضي استأنفت كل من بوتسوانا والسودان وتايوان وتايلند تنفيذ عمليات الإعدام. ولم تورد منظمة العفو الدولية وقوع أية إعدامات في كل من البحرين وبنغلاديش والأردن والكويت وماليزيا ودولة فلسطين والإمارات العربية المتحدة على الرغم من أنها كانت قد فعلت ذلك في عام 2017.

وانخفض عدد عمليات الإعدام في إيران ممّا لا يقل عن 507 عمليات في عام 2017 إلى ما لا يقل عن 253 عملية في عام 2018– أي بنسبة %50. وفي العراق انخفض عدد عمليات الإعدام من 125 عملية على الأقل في عام 2017 إلى 52 عملية على الأقل في عام 2018. وفي باكستان انخفض العدد من 60 عملية إعدام على الأقل في عام 2017 إلى ما لا يقل عن 14 عملية في عام 2018. أما في الصومال فقد انخفض العدد إلى النصف، أي من 24 عملية إعدام في عام 2017 إلى 13 عملية في عام 2018.

في يونيو/حزيران، ألغت بوركينا فاسو عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجديد. وفي فبراير/شباط ويوليو/تموز على التوالي أعلنت غامبيا وماليزيا وقف تنفيذ عمليات الإعدام رسمياً. وفي الولايات المتحدة أُعلن في أكتوبر/تشرين الأول أن قانون عقوبة الإعدام في ولاية واشنطن غير دستوري.

وفي نهاية عام 2018، كانت 106 دول (أغلبية دول العالم) قد ألغت عقوبة الاعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، وألغت 142 دولة (أكثر من ثلثي بلدان العالم) عقوبة الإعدام في القانون أو لا تطبقها في الواقع الفعلي.

وسجَّلت منظمة العفو الدولية حالات تخفيف أحكام الإعدام أو عفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلداً، وهي: أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وباربادوس، وبنين، وبوتسوانا، والصين، ومصر، وغيانا، والهند، وإيران، والكويت، وملاوي، وماليزيا، وجزر الملديف، والمغرب/الصحراء الغربية، وميانمار، ونيجيريا، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، وقطر، وسانت كيتس ونيفيس، وكوريا الجنوبية، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، الأمريكية وزمبابوي.

وسُجِّلت ثماني حالات تبرئة لسجناء محكومين بالإعدام في أربعة بلدان: مصر، والكويت، وملاوي، والولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 2,531 حكماً بالإعدام في 54 بلداً، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً مما مجموعه 2,591 في عام 2017.

وكان هناك ما لا يقل عن 19,336 شخصاً من المعروف أنهم محكومون بالإعدام على المستوى العالمي في نهاية عام 2018.

واستُخدمت أساليب الإعدام التالية في العالم في عام 2018: قطع الرأس، والصعق الكهربائي، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص. وعُرف أنه تم فرض حكميْن جديديْن بالإعدام رجماً في إيران.

وأشارت تقارير صدرت في عام 2018 إلى أنه تم إعدام سبعة أشخاص في إيران على جرائم ارتُكبت عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة.

وعُرف أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 98 عملية إعدام على ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات في 4 بلدان – ما يعادل %14 من مجموع عمليات الإعدام على المستوى العالمي، أي أن النسبة انخفضت من %28 في عام 2017. كما عُرف أنه تم فرض ما لا يقل عن 226 حكماً بالإعدام ذات الصلة بالمخدرات في 14 بلداً.

وعُرف أن أحكاماً بالإعدام صدرت إثر محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في البلدان التالية: بنغلاديش، وبيلاروس، والصين، ومصر، وإيران، والعراق، وماليزيا، وكوريا الشمالية، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة وفيتنام.