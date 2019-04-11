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القاء القبض على أخطر منفذي الاغتيالات في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، القاء القبض على أخطر منفذي الاغتيالات في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان “مفارز استخبارات حماية المنشأت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة ألقت القبض على احد القتلة المحترفين وهو من اخطر عناصر الاغتيالات والمطلوب وفق احكام المادة405 لقيامه باغتيال احد المواطنين بواسطة كاتم للصوت”.

واضاف انه “تم القبض عليه شرقي العاصمة بغداد، حيث جرى تدوين أقواله واعترف صراحة بجرائمه، وأحيل للقضاء لاكمال أوراقه التحقيقية”.

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