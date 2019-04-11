القبض على متهمين بممارسة السحر والابتزاز جنوبي العراق

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، جنوبي العراق، الاربعاء، تمكن مديرية مكافحة اجرام المحافظة من إلقاء القبض على متهمين اثنين لارتكابهما السحر والشعوذة واستغلال النساء ابتزازهن الكترونيا .

وقالت المديرية في بيان انه “وبعد أن تقدم مواطن من أهالي محافظة كربلاء بإخبار عن تعرضه هو وعائلته لابتزاز الكتروني والتهديد بنشر صور خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي في حال عدم دفع مبلغ قدره خمسة ملايين دينار، تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير مكافحة اجرام ذي قار لمتابعة الموضوع وإيقاع المتهمين بالجرم المشهود”.

واضاف انه “وبعد استحصال الموافقات الأصولية تمكن فريق العمل بالتعاون مع مفرزة امن الافراد في مكافحة الاجرام من القبض على متهمين من سكان مدينة الناصرية محلة السراي كل من المتهم (ح ن ع) العمر (37 عاما) والذي اعترف بأنه له شريك يعمل روحاني يقوم باستدراج النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما تمكنت القوة من القبض على المتهم الآخر (أ ع م) العمر (49 عاما) حيث تم ضبط مواد وكتب وطلاسم تستخدم بإعمال السحر والشعوذة داخل منزله خلال أجراء التفتيش، والذي اعترف بأنه وشريكه يقومان باستهداف النساء إرسال ما يسمى (السبوحات) واستلام مبالغ مالية ابتزازهن” .

وتابع البيان “كما ذكر باعترافاته انه تم ابتزاز فتاة من محافظة كربلاء واخذ مبالغ من والدها على شكل دفعتين وألقت الشرطة القبض عليهم عند استلام الدفعة الثالثة، حيث دونت أقوالهما قضائيا وتقرر توقيفهما استنادا لإحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي”.