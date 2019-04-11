القضاء العراقي يكشف اعترافات رجل قتل اولاده الثلاثة

صدقت محكمة تحقيق بني سعد التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية أقوال رجل قتل اولاده الثلاثة في ناحية بني سعد نتيجة خلافات عائلية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء أن “المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق بقتله لاولاده الثلاث نتيجة رفضهم العودة الى ناحية مندلي (موطنه السابق) ما ادى الى نشوب خلاف عميق بين الأطراف”.

وأضاف المركز أن “الجاني وهو (الاب) نهض من نومه وذهب الى المحل العائد له الواقع في الدار نفسها وجلب بندقية نوع كلاشنكوف معبئة ومحشوة بمخزن واحد وقام بهذه الجريمة بحسب اعترافاته”.

وتابع المركز أن “المتهم اقدم على قتل اولاده وهم نائمون في غرفة واحدة كما قام باطلاق النار على ولده الرابع من اجل قتله لكنه نجا من الموت بعد ان غلق باب غرفته”.

وأشار إلى أن “المحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقهم وفقا لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات العراقي”.