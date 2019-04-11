المهندس لامريكا: تحملوا تبعات قراركم ضد الحرس الثوري.. والعراقيون لن ينسوا

رأى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، ان قرار امريكا بادراج الحرس الثوري على لائحة الارهاب “سيجر المنطقة لمزيد من التوتر”.

وقال المهندس في بيان، “تواصل الإدارة الأمريكية، وبإملاءات صهيونية حاقدة، سلسلة قراراتها الحمقاء، التي تهدف الى زعزعة آمن المنطقة وجرها الى مزيد من بؤر التوتر والصراعات الاقليمية. كان اخر تلك القرارات هو ادراج الحرس الثوري على لائحة الارهاب”.

واضاف، “انه لأمر مثير للسخرية ان تقوم امريكا وهي الراعي الرسمي لللارهاب في العالم، بأعطاء نفسها الحق في تصنيف حركات المقاومة التي انبثقت من وجدان الشعوب المقهورة، على انها قوى داعمة للارهاب. متناسية انها(أي الولايات المتحدة)هي من دعمت ومولت وراهنت على كل الحركات المتطرفة والإرهابية في العالم، ابتداء من القاعدة وانتهاء بداعش الذي سلطته على تراب ومقدرات العراق”.

ورأى “كان للحرس الثوري الدور الفاعل والأساس في الوقوف صفا واحدا الى جانب الشعب العراقي في حربه المقدسة ضد داعش، وتقديم الدعم والمساندة للقوات الامنية العراقية بكل عناوينها، حتى تحقق النصر وتحررت الأرض من دنس هذه القوى الشريرة ومن يقف وراءها. وكان ثمن ذلك سقوط العديد من الشهداء من عناصر الحرس الثوري في معارك حاسمة كثيرة، بقيت راسخة في ذاكرة العراقيين، يستشعرون ازاءها دائما اسمى مشاعر الشكر والتقدير”.

وتابع، “ولن ينسى الشعب العراقي أبدا من وقف الى جانبه وسانده في محنته واختلطت دماءه بدم ابنائه، من اولئك الذين خذلوه وسلطوا عليه اعتى الاشرار في تاريخ البشرية. ان دور الحرس الثوري في نصرة الشعوب المظلومة وهي تواصل كفاحها ضد قوى الاستكبار العالمي ممثلة بأمريكا ومشاريعها التدميرية ،هو الدافع الاساس لهذا القرار.من اجل الابقاء على مشاريع التدمير وزرع الفتن والاقتتال الداخلي بين الشعوب.ونحن نؤكد ان امريكا ستتحمل تبعات هذا القرار الذي سيعود عليها بالضرر البالغ”.