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انتهاء موسم لاعب دولي مع القوة الجوية

اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الاربعاء، انتهاء الموسم للاعب فريقه الكروي علي حصني، بسبب الاصابة.

وقال النادي في بيان ان “الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم علي حصني في العاصمة اللبنانية بيروت أثبتت اصابته بالرباط الصليبي لقدمه اليسرى”.

واضاف البيان “تعرض حصني للاصابة خلال مباراة القوة الجوية مع الصناعات الكهربائية في افتتاح المرحلة الثانية وغادر على أثرها المباراة نهاية الشوط الاول، في المباراة التي انتهت بفوز الصقور بهدف ابراهيم بايش”.

ولفت الى ان “حصني سيجري عملية جراحية في بيروت بعد غد الجمعة، وسيغيب عن الفريق لنهاية الموسم”.

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