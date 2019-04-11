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بغداد تصرف رواتب البيشمركة

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الاربعاء، اصدار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قرار بصرف رواتب البيشمركة بدءا من العام الحالي ووفق قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن الصفار قوله ان وزارة المالية الاتحادية تلقت كتابا رسميا من رئاسة الوزراء بتاريخ يوم الثلاثاء 9/4/2019، ينص على بدء صرف رواتب قوات البيشمركة.

وأضاف الصفار ان الكتاب اشار الى ان تبدأ وزارة المالية صرف رواتب البيشمركة بدءا من شهر كانون الثاني 2019، موضحا ان الموازنة الاتحادية تنص على تخصيص 816 مليار دينار سنويا لقوات البيشمركة، وهو ما يعني 68 مليار شهريا.

وشدد النائب احمد الصفار على ان الكتاب لم يحدد عدد الأشهر التي سيتم صرف رواتبها لكنه ذكر بأن تصرف الرواتب بدءا من شهر الاول للعام الحالي.

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