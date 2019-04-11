حذار من شرب الشاي الساخن جداً !

الشاي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ومضاد للسرطان، وله فوائد عديدة كذلك، ولكن عندما يتم شربه بطريقة مناسبة!

وفقاً لدراسة جديدة، فإنَّ الأشخاص الذين يشربون الشاي الساخن بدرجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية تزيد مخاطر إصابتهم بسرطان المريء.

الدراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان The International Journal of Cancer في 20 آذار/ مارس. وقد حدد باحثون فرنسيون وإيرانيون درجة الحرارة التي عندها تختفي مخاطر الإصابة بهذا السرطان: 60 درجة مئوية.

المخاطر مرتفعة جداً: 90 في المائة

لتحقيق هذه النتائج، درس العلماء على مدى 10 سنوات أكثر من 50 ألف شخص من سكان غولستان (مقاطعة إلى الشمال من إيران) تترواح أعمارهم بين 40 إلى 75 عاماً. وخلال فترة الدراسة تمَّ تحديد 317 حالة جديدة من الإصابة بسرطان المريء. واكتشف الباحثون أنّ محبي الشاي الذين يشربونه بدرجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية ويستهلكون أكثر من كوبين كبيرين في اليوم (700 مل) أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 90 في المائة مقارنة بالآخرين الذين يشربونه أكثر برودة. وهذا تهديد تمَّ إثباته بالفعل من جانب المركز الدولي لأبحاث السرطان ومنظمة الصحة العالمية.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن المركز الدولي لأبحاث السرطان، فإنَّ سرطان المريء ثامن أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم. ويتوفى حوالي 400 ألف شخص كل سنة نتيجة هذا المرض من كافة أرجاء العالم.