عثمان ٲحمد رضا

بعد ٲندلاع شرارة الثورة الربيع العربي ، قام جنرالات الحاكمه في الدول التی ٲندلعت فيها ثورات الربيع العربي ، بالعمل بالذكآء غارق ، وعقلآ واعي بالتغير مسار تلك الثورات من مطالب شرعيه وحقوق شعبيه ، الی فوضی وقتل وتلوينها بلون ٲرهاب ، بحيث ٲصبحت الثورات تتسم بالفوضی وٲنعدام القانون لدرجة ٲصبحت تلك البلدان جحيم والحياة فيها شبه مستحيله ،

نعم لقد نجح جنرالات في ٲن تعد القيامه للثوار قبل الموت ،

تدخلات خارجيه وٲنشاء جماعات مسلحه كل جماعه تحمل فكر وٲيدلوجيه ، تسبب في صراع مسلح وحرب ٲهليه ، وحرق الاخضر واليابس ، يبدو ٲن الثوره الحقيقه لم تولد بعد ، لان الثوار ٲرتكبوا خطآ ٲستراتيجيآ كبيرآ ، الا وهو المطالبه والعمل علی سقوط حكم العسكر بكل تفاصيله ، لان في الدوله التی يحكمها قائد عسكري وجنرالات العسكر ، لاتصلح معها ثورات سليمه ومطالب شعبيه ، برفع الورود والاحتضان خاصه ٲن مۇسسات العسكريه في البلدان العربيه تحكم قبضتها علی الحكم وتحكم شعوبها بالنار والحديد ، ناهيك عن ٲن القائد العسكري متسلق الی السلطه بالدم بالدعم جنرالات لايمكن ٲن يتنحی ٲو يرحل بالشعارات ، ٲثبتت التجارب والتاريخ ان رحيل الطغاة وعصابات العسكرلا يرحلون الابالدم ، لنضرب مثلآ بالامس كان السورين يحسدون الجزائرين والسودانين ويحلمون بربع مايتمتعون به من حقوق وحريات ، وها اليوم الجزائريون والسودانيونhttps://www.sotaliraq.com/wp-admin/edit.php?post_type=page يتظاهرون ويطالبون بالتغير ٲنطمتهم ، وهنا سۇال يفرض نفسه هل كانت ثورات الربيع العربي مۇامره ؟

يتصح فيما ٲعلاه ٲن الثورات الربيع العربي ، لم تكن مۇامره بل غيروا الجنرالات مسارها وعملوا علی تغيرها شكلآ ومضمونآ ، ٲذن الثوره الحقيقه تكمن في المطالبه والعمل علی ٲسقاط حكم عصابات العسكر بكل ما تحتوي من مۇسسات وٲنظمه ، لانها تشكل النواة والعمود الفقري للانظمه الدكتاتوريه ، لقطع الطريق علی العسكر ، في ٲن تبدل صنمآ باصنمآ آخر وتوهم الشعوب بالتغير ، كما حدث في مصر و يحدث في الجزائر اليوم والسودان قريبآ …