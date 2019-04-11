داعش يتبنى هجمات في الانبار والسلطات العراقية توضح حقيقتها

اعلن تنظيم داعش يوم الاربعاء مسؤوليته عن هجمات مسلحة في محافظة الانبار غرب العراق.

وافاد التنظيم في بيان نشرته صفحات متشددة على مواقع التواصل ان نفذ ثلاث هجمات في مدينة القائم وفي الحدود العراقية السورية بمحافظة الانبار.

الى ذلك اعلن مركز الاعلام الامني في بيان ان ثلاث عبوات قد انفجرت في قضاء القائم، العبوة الاولى كانت لاصقة وضعت تحت عجلة اسفرت عن اضرار مادية فقط.

واضاف البيان ان العبوتين الناسفتين الاخريين، انفجرت الاولى داخل عمارة بالقرب من سوق الذهب ولم تسفر عن اصابات، والثانية وضعت داخل حاوية للنفايات في مدخل العمارة ذاتها اسفرت عن اصابة شخصين بجروح طفيفة تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

ونوه البيان الى ان قوة من لواء الكرمة/ الحشد الشعبي، اشتبكت مع مجموعة مسلحة في قاطع قضاء الكرمة وتمكنت من حسم الموقف لصالحها

وكان مصدر امني مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم بشن تنظيم داعش هجوما على الحشد العشائري السني في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال المصدر ان مجموعة من تنظيم داعش هاجمت في وقت متأخر من ليلة امس قاطع الفوج الرابع لواء الكرمة الحشد العشائري الشعبي في منطقة الجزيرة، مشيرا الى ان المقاتلين القبليين تصدوا للهجوم الذي استمر لأكثر من نصف ساعة.

واضاف المصدر ان الهجوم أدى الى مقتل مقاتل وجرح اخر وتم الحفاظ على النقطة، مشيرا الى ان قوة تتألف من ٧ دوريات مع ٥٠ مقاتلا خرجت لإسناد الفوج في قاطع مسؤوليته والموقف تحت السيطرة.