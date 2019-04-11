داعش ينقل أسلحة وصواريخ الى الحدود العراقية

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، الاربعاء، قيام تنظيم داعش بنقل اسلحة وصواريخ الى الحدود العراقية.

وقال الحويت ان “تنظيم داعش قام بنقل جميع الأسلحة والذخائر والاعتدة وصواريخ RBG وصواريخ مضادة للطائرات مع أنواع من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة الى الأراضي العراقية”، مضيفا أن “عملية نقل الأسلحة تمت من محافظة الرقة السورية إلى الحدود العراقية وبالتحديد إلى المناطق المحاذية إلى منطقة الهول السورية وام الذيبان والطريفاوي العراقية”.

وتابع “نحن كعشائر عربية نرى ان عملية نقل الأسلحة هي نقل للمعارك والعمليات الإرهابية إلى داخل العراق، بعدما خسر التنظيم الأراضي التي كان مسيطراً عليها في سوريا”.

واشار الحويت الى ان “التحركات الاخيرة لتنظيم داعش دليل على انه يحاول تنفيذ عمليات جديدة بالتنسيق مع الخلايا النائمة التي تتواجد أكثرها في صحراء الجزيرة”.