دعوة دولية لأبعاد مرض الأيدز عن المنطقة العربية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

بحث السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم العاشر من أبريل مع 2019الجاري السيد “ميشيل سيديبيه” المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للايدز أبعاد العمل الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة للايدز من أجل مواجهة واحتواء هذا المرض الخطير وفيروس نقص المناعة المكتسبة في مختلف دول العالم،

وابدى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للايدز تطلعه لتطوير التعاون بين الجامعة العربية والبرنامج في هذا الصدد من أجل الارتقاء بالوعي في المنطقة العربية بأبعاد مرض الأيدز وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المصابين به أو حاملي الفيروس بشكل سليم،

ومع الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أن عدد الإصابات بالمرض في الدول العربية ليس في الإجمال كبيراً مقارنةً بالأعداد في مناطق العالم الأخرى إلا أن نسب المصابين به وحاملي الفيروس في تسارع مستمر.

من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط على أهمية العمل في هذا الإطار على توفير الدعم الفني والمالي للدول العربية الأقل نمواً لمساعدتها في تحديث قواعد البيانات الخاصة برصد انتشار مرض الايدز،

وأيضاً لتحديث استراتيجياتها الوطنية ومواءمتها مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الايدز 2014-2020 التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب، ومع أهداف المسار السريع لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالايدز، مؤكداً ترحيب الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع البرنامج الأممي من أجل الوصول إلى هذه الغايات.