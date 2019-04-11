ذبح العجل وكسر السدانه

خالد الناهي

سالفتنه بالعراق, مثل سالفة ام احمد العريفة, الى ذبحت العجل, وبعدين كسرت السدانه.

ام احمد عارفة بمنطقة ريفية، واكوا فلاح كان عنده عجل يلقح منه الهوش (الابقار) الي بالمنطقة، وعايش هو وعائلته من وراه، وفد يوم دخل راس العجل بالسدانه( اناء فخاري) وما يطلع

اجه الفلاح لام احمد وگلهه لحگيلي

گلتلة خيرك سبيك؟

گلهه العجل دخل راسة بالسدانه وما يطلع وراح يموت

گلتله بسيطة هسه احلهه الك بس خل اشوف العجل

بالفعل راحت للعجل, شافته, گلتلهم روحوا جيبوا الگصاب.

اجه الگصاب

گلتله اذبح العجل

ذبح الگصاب العجل

گلتلهم هسه كسروا السدانه

وراح العجل والسدانه من وره عرفة ام احمد

بالله هذا الغبي لو كاسر السدانه من الاول, ما كان هسه العجل عايش، وهو هم عايش،من وراه؟!

هسه العراق من 2003 وهو داخل راسة بالوحل, جابوله ام احمد العريفة من 2006 ولغاية 2014 حتى تطلع راسه من هذا الوحل , اشو العارفة مالتنه خلصت فلوسنه, وكتلت شبابنه وصبحنه ثلث العراق محتله داعش.

اربطعش سنه نصيح خميس البنجر, وثمان سنين نصيح فقاعة نتنه, وما اعرف كم سنه هذا عميل وذاك صفوي, واشو بين ليلة ويوم, صلحوا البنجر مال خميس وصار الزعيم خميس الخنجر, ونكعد بصفه جتف على جتف, مو العالم المعتدلة من البداية كالت يابه طاولة مستديرة! والمرجعية تصيح مصالحة مجتمعية, ومحد يسمع.. ليش؟!

بالله لو من البداية گاعدين ومتفاهمين, كان مقبرة النجف هسه ما وصلت عشر فتحات, ولا كنا محتاجين نشتري F16, او نتوسل بتركيا رحم الله والديج طلعي من العراق, او نحاول نفهم الشعب ان احنه ضد التواجد الامريكي بالعراق, من خلال سن قانون جلاء القوات الاجنبية, واحنه نعرف كلش زين ما نگدر انفذه.

بالله لو من البداية بدل ما هي الهمبله الفارغة بتويتر والفيس والقنوات الفضائية, وسامعين كلام العقلاء والمرجعية, ومتفاهمين, هسه احنه مو باحسن حال.

المشكلة كان بقرية الفلاح صاحب العجل, عارفة وحدة اسمهه ام احمد, لكن احنه بالعراق كم خبير وكم عارفة, لذلك شكد راح تذبح من ولدنه؟!وشكد اموال راح تروح؟! مثل ما ماي دجلة والفرات جاي يروح بالبحر.