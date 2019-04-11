روايات ورائها احداث جسام: 1. عندما يصل حب الوطن حد الهوس وهل لحب الوطن حدٌ او حدود؟

د. عبدالحميد العباسي

قصة الحلاق الثرثار, قرأناها ونحن اطفال في الابتدائية, يقص الحلاق بعض سعر راس زبون, في مكان ويتركه في مكان أخر يرى الحلاق بعدها في قحف راس الزبون خارطة لجزُرٍ وبحار: هنا المحيط الهادىء ويؤشر وهنا يرسو الاسطول الروسي (اواخر القرن التاسع غشر,على ما اذكر انا) وبعسدا يرسوا الاسطول

الياباني, يريدان الشرَّ ببعضهما, ثم وعلى حين غِرَّة ينقضُّ الياباني على الروسي ويدمره, يرفق الحلاق جملته الاخيرة بلطمة على رأس الزبون. ضحكنا نحن الاطفال وانفضى درسنُا. وبعد ما يقرب من خمسين سنة عثرت على تكملةٍ لرواية الحلاق الثرثار تلك. وتبين ان قصة الحلاق كانت ورائها قصة ابلغ مغزىً. قراتهل في مجلة *آفاق مستقبلية في الطب والبايولوجيا*, في مكتبة كلية الطب في بغداد, فالت لي امينة المكتبة, لا يقرأها الا الاستاد الدكتور خالد ناجي وانت, يكتب في المجلة اساطين العلم وحملة جائزة نوبل. تقول التكملة ان سيدة اقامت دعوى على ناشر كتاب زوجها الاستاذ( الملرحوم) في موضوع *علم الانسجة, الهستولوجي* أول كتاب ينشر في هذا العلم في الولايات المتحدة وكان هذا مبرر نشر المقالة. السيدة صاحبة الدعوى راقصة باليه روسية هاجرت الى امريكا بعد ان طلّقت زوجها الاميرال المطرود من

البحرية الروسيه, خلعته كما تفعل الزوجة, احيانا اذا ساء طالع الزوج وتزوجت استاذ علم الانسجة الامريكي, بعدما هاجرت. لماذا طُرِد زوج السدة راقصة الباليه الاميرال في البحرية الروسية؟. كان هذا الاميرال قائد الاسطول الروسي في ميناء *فلاديفوستُك* على المحيط الهادي في مواجهة الاسطول الياباني ونذر الحرب بينهما في الافق. وفي احد الايام لجأ الى الاميرال الروسي, لجأ عقيد* ياباني من البحرية اليابانية هاربا من الاسكول الياباني وقدَّم للروس معلومات عن موقع ونوايا الاسطول الياباني وخِططه. وبعد ساعات من هروب العقيد الياباني, علم الروس ان زوجة العقيد الياباني الهارب وولده قد أعدما

نكاية بالخائن. اطمأن الاميرال الروسي الى ما قدمه الياباني من معلومات وامر اسطوله الروسي بمهاجمة الاسطول الياباني قبل ان يُغيرَ مواقعَه. وكانت المفاجأة, اذ وجد الرس ان الاسطول الياباني كان بانتظارهم. ودُّمر الاسطول الروسي. وطرد الاميرال الوسي لغفلته ولفشله في اسبشفاف نوايا الظابط الياباني. *الهارب* وبالتحقيق الذي أُجري بعد ذلك, تبيَّن ان العقيد الباباني كان اتغق (تعهد) مع القيادة اليابانية ان يُعدم ولدُه (الوحيد) وزوجته حال هروبه صوب الروسي حتى يصدقه قائد الاسطول الروسي. وأعمت الزوجة والابن. وتتم الخدعة وقد نمت

واختتمت رواية الحلاق الثرثار. لا نتمنى على ضباطنا ولا جندنا ان يوردوا عوائلهم موارد التهلكة. ونعلم ان اطالة عمر حكم الطغاة كان خوف المخلصين من ان ينال الانتقام عوائلهم, بيد اننا نتوسم فيهم الا تغريهم المكرمات ولا الرواتب ولا المراتب وان يروا, كما رأيت انا وقلت جهاراً, ان الرتب ليست الا

قِطعاً برونزية نحن الذين نرفعها (على اكتافنا) وعلوها من علو هامة حاملها, لسنا مُعلقين منها او متعلقين بها. وإذ ازفت ساعة الخلاص, الفيت رتبتك هي اقدامك للذود عن شعبك, شعب العراق الأبي.َ

د. عبدالحميد العباسي

قصة الحلاق الثرثار, قرأناها ونحن اطفال في الابتدائية, يقص الحلاق بعض سعر راس زبون, في مكان ويتركه في مكان أخر يرى الحلاق بعدها في قحف راس الزبون خارطة لجزُرٍ وبحار: هنا المحيط الهادىء ويؤشر وهنا يرسو الاسطول الروسي (اواخر القرن التاسع غشر,على ما اذكر انا) وبعسدا يرسوا الاسطول

الياباني, يريدان الشرَّ ببعضهما, ثم وعلى حين غِرَّة ينقضُّ الياباني على الروسي ويدمره, يرفق الحلاق جملته الاخيرة بلطمة على رأس الزبون. ضحكنا نحن الاطفال وانفضى درسنُا. وبعد ما يقرب من خمسين سنة عثرت على تكملةٍ لرواية الحلاق الثرثار تلك. وتبين ان قصة الحلاق كانت ورائها قصة ابلغ مغزىً. قراتهل في مجلة *آفاق مستقبلية في الطب والبايولوجيا*, في مكتبة كلية الطب في بغداد, فالت لي امينة المكتبة, لا يقرأها الا الاستاد الدكتور خالد ناجي وانت, يكتب في المجلة اساطين العلم وحملة جائزة نوبل. تقول التكملة ان سيدة اقامت دعوى على ناشر كتاب زوجها الاستاذ( الملرحوم) في موضوع *علم الانسجة, الهستولوجي* أول كتاب ينشر في هذا العلم في الولايات المتحدة وكان هذا مبرر نشر المقالة. السيدة صاحبة الدعوى راقصة باليه روسية هاجرت الى امريكا بعد ان طلّقت زوجها الاميرال المطرود من

البحرية الروسيه, خلعته كما تفعل الزوجة, احيانا اذا ساء طالع الزوج وتزوجت استاذ علم الانسجة الامريكي, بعدما هاجرت. لماذا طُرِد زوج السدة راقصة الباليه الاميرال في البحرية الروسية؟. كان هذا الاميرال قائد الاسطول الروسي في ميناء *فلاديفوستُك* على المحيط الهادي في مواجهة الاسطول الياباني ونذر الحرب بينهما في الافق. وفي احد الايام لجأ الى الاميرال الروسي, لجأ عقيد* ياباني من البحرية اليابانية هاربا من الاسكول الياباني وقدَّم للروس معلومات عن موقع ونوايا الاسطول الياباني وخِططه. وبعد ساعات من هروب العقيد الياباني, علم الروس ان زوجة العقيد الياباني الهارب وولده قد أعدما

نكاية بالخائن. اطمأن الاميرال الروسي الى ما قدمه الياباني من معلومات وامر اسطوله الروسي بمهاجمة الاسطول الياباني قبل ان يُغيرَ مواقعَه. وكانت المفاجأة, اذ وجد الرس ان الاسطول الياباني كان بانتظارهم. ودُّمر الاسطول الروسي. وطرد الاميرال الوسي لغفلته ولفشله في اسبشفاف نوايا الظابط الياباني. *الهارب* وبالتحقيق الذي أُجري بعد ذلك, تبيَّن ان العقيد الباباني كان اتغق (تعهد) مع القيادة اليابانية ان يُعدم ولدُه (الوحيد) وزوجته حال هروبه صوب الروسي حتى يصدقه قائد الاسطول الروسي. وأعمت الزوجة والابن. وتتم الخدعة وقد نمت

واختتمت رواية الحلاق الثرثار. لا نتمنى على ضباطنا ولا جندنا ان يوردوا عوائلهم موارد التهلكة. ونعلم ان اطالة عمر حكم الطغاة كان خوف المخلصين من ان ينال الانتقام عوائلهم, بيد اننا نتوسم فيهم الا تغريهم المكرمات ولا الرواتب ولا المراتب وان يروا, كما رأيت انا وقلت جهاراً, ان الرتب ليست الا

قِطعاً برونزية نحن الذين نرفعها (على اكتافنا) وعلوها من علو هامة حاملها, لسنا مُعلقين منها او متعلقين بها. وإذ ازفت ساعة الخلاص, الفيت رتبتك هي اقدامك للذود عن شعبك, شعب العراق الأبي.َ