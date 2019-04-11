شخص يقتل والده طعنا بسكين في السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم الاربعاء ان شخصا اقدم على قتل والده في مركز المدينة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، ان شخصا قام بقتل والده طعنا بسكين فجر اليوم في حي “چوارباخ” بمدينة السليمانية.

واوضح البيان انه بعد وصول قوات الشرطة وفرق توثيق الجرائم تم اجراء كشف دلالة لمحل الحادث، منوها الى نقل جثة المجني عليه المدعو (أ، ف، ح) مواليد عام 1968 الى دائرة الطب العدلي في مدينة السليمانية.

و وفق معلومات الشرطة فان المجني عليه يعاني من مشاكل عائلية، وقد انفصل عن زوجته منذ شهرين، وقد حدثت ملاسنة ومشادة كلامية بينه وبين ابنه مما اسفر عن قيام الاخير بطعن والده بسكين ليفارق الحياة في حينه.

وتابع البيان ان المتهم قد لاذ بالفرار وقد فتحت الشرطة تحقيقا وشرعت بعمليات البحث والتحري عنه لإلقاء القبض عليه.