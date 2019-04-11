صابرين البورشيد في حالة حرجة بسبب 3 أورام في المخ

أصيب الوسط الفني والإعلامي بالصدمة والذهول، بعد انتشار خبر إصابة الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين البورشيد ورم سرطاني في الجهة اليسرى من الدماغ، وسط مناشدة والدها لملك البحرين بالمساعدة لنقلها إلى الخارج، بسبب تردي وضعها الصحي.

ولقد أعلن والد صابرين البورشيد أن ابنته في حالة خطرة، وتحتاج الى عملية جراحية مستعجلة لإزالة ثلاث أورام في المخ، موضحاً أنه لاحظ أنها تُكثر من النوم ولا تتذكر أصدقاءها ولا تعرف أحداً سواه ووالدتها، مشيراً إلى أنها تتواجد حالياً في المستشفى العسكري في البحرين.

وقد سارع عدد كبير من الفنانين إلى إعادة نشر الخبر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لـ صابرين الشفاء العاجل.