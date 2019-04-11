صدور عدد نيسان من مجلة ” الإصلاح ” الثقافية

عرعرة – من شاكر فريد حسن

صدر العدد الجديد ( عدد 1 ، المجلد الثامن عشر ، نيسان ) من مجلة ” الإصلاح ” الثقافية الشهرية ، التي يرأس تحريرها الأستاذ مفيد صيداوي ، وتصدر عن دار ” الاماني ” للنشر والتوزيع ومقرها في عرعرة – المثلث . وجاء العدد حافلًا بالمواد الأدبية والأخبار والتقارير الثقافية .

رئيس تحرير المجلة الأستاذ مفيد صيداوي يكتب في كلمة العدد ” العروة الوثقى ” عن ثلاثة راحلين ، وهم : الفنان التشكيلي وليد أبو شقرة ، والكاتبة العبرية التقدمية روت ليفين ، والمناضل المثقف الثوري محمد خليل بصول ، في حين يكتب مصطفى عبد الفتاح عن مقاطعة انتخابات الكنيست جلد للذات ، ود. محمد حبيب اللـه عن اللغة العربية في ظل قانون القومية ، ويقدم أ . د حسيب شحادة خلاصة ما ادلى به الكاهن صدقة بن اسحق عام 1924 لمجلة الزهرة الحيفاوية عن السامريين ، فيما يكتب الناقد شاكر فريد حسن عن يوسف جمّال في روضة الإبداع ، ويسجل المربي المتقاعد حسني حسن بيادسه يوميات المربي في قرية معاوية التي لا زالت حية في الذاكرة بعد أكثر من نصف قرن وما زال أبناؤها يعمرونها ، وديمة خطيب عن مجزرة نيوزلاندا ولئلا تكون الضحية القادمة ، واحمد صالح جربوني من وراء الذاكرة وراء القضبان ، ود. حاتم عيد خوري عن صديقه ورفيقه المرحوم بروفيسور بطرس أبو منة ، وعمر سعدي عن الذكرى الـ 43 ليوم الأرض الخالد ، والأديب حسين مهنا في عين الهدهد عن المطالعة . ونقرأ في العدد كذلك حكم وأقوال مأثورة جمعها الأستاذ سعود خليفة ، ورسائل محمد عبده وابراهيم اليازجي لأحمد حسين الطّماوي ، ومقال يا نيس ريتسوس ، الحكمة الجنائزية لصالح الدريدي ، ودراسة لغوية للكاتب محمد علي سعيد ، وحوار مع الأستاذ يوسف عودة مدير معهد الأصفهاني للموسيقى في قلنسوة ، أجراه معه الأستاذ مفيد صيداوي ، وتقرير عن اجتماع هيئة تحرير مجلة الإصلاح في عرعرة على شرف إنهاء المجلد السابع عشر ، وتقرير عن رحلة العبادة لمجموعة الرواية الفلسطينية لمدينة القدس أعده محمود خبزنا محاميد ، ورسالة الطيرة الثقافية التي يعدها ويكتبها د. يوسف بشارة .

هذا بالإضافة إلى الزوايا الثابتة ” أنت والإصلاح ” و ” أريج الكتب ” و ” نافذة على الشعر العبري الحديث ” و ” نافذة على الأدب العالمي ” .

وفي مجال الشعر والقصة نقرأ قصيدة ” للعدل درب وللطغيان منحدر ” للشاعر يوس الجمّال ، وقصيدة ” آذار هذا العام حار ” للشاعر أحمد طه ، وقصة ” رنين من قاقون ” للكاتب يوسف جماّل .

أما لوحة الغلاف الداخلي فللفنانة سحر بدارنة عضو جمعية ” إبداع ” – كفر ياسيف .