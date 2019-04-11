ضبط عشرات المتجاوزين على أراضٍ أثرية في محافظة محررة

تمكُّنت ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى في هيأة النزاهة من ضبط (66) مُتَّهماً بالتجاوز على أراضٍ أثريةٍ تقع في مركز المحافظة تعود ملكيَّتها للدولة.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت في بيان إلى قيام فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق نينوى بضبط (66) مُتَّهماً بالتجاوز على الأراضي الأثرية العائدة لمديريَّة آثار نينوى، إضافةً إلى أراضٍ أخرى تقع على أكتاف نهر الخوصر، مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا باستغلال تلك الأراضي؛ لتشييد مخازن ومحلاتٍ لبيع المواد الإنشائيَّة.

الدائرة أكدت تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على الهيأة التحقيقيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة التي قرَّرت إجراء التحقيق، استناداً لأحكام القرار (54 لسنة 2001)، وتوقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق.

يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في الرابع من الشهر الجاري عن ضبط (44) مُتَّهماً بالتجاوزعلى أراضٍ تعود ملكيَّتها للدولة في محافظة نينوى.