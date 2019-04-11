عالية نصيف : بعض المدراء العامين الفاسدين دفعوا مبالغ عن طريق سماسرة لإبقائهم في مناصبهم

كشفت النائبة عالية نصيف عن قيام عدد من المدراء العامين الفاسدين بدفع مبالغ مالية عن طريق سماسرة لإبقائهم في مناصبهم، مؤكدة جمع تواقيع في مجلس النواب لفلترة المدراء العامين والتصويت عليهم واستبعاد الفاسدين .

وقالت في بيان اليوم :” سبق لنا أن تحدثنا خلال لقاء كتلة البناء مع السيد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عن اهمية تطويق الفساد من خلال ضبط وترصين الجهاز الاداري قبل موعد الثلاثين من حزيران، واليوم أؤكد لرئيس الوزراء بأن هناك مدراء عامين فاسدين دفعوا المعلوم من خلال سماسرة مقربين من بعض الوزراء بهدف المحافظة على كراسيهم، حيث وصل سعر منصب المدير العام الى نصف الى مليون دولار، وبالتالي سيبقى الفساد على ما هو عليه وتبقى نفس الوجوه بلا تغيير “.

وبينت نصيف :” ان مجلس النواب له رأي بشأن هذه القضية، حيث تم جمع تواقيع للتصويت على المدراء العامين داخل البرلمان استنادا الى المادة (61 خامساً /ب) لكي لايختلط الفاسد بالنزيه ولتتم الفلترة داخل مجلس النواب كبقية الدرجات الخاصة “.