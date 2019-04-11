عبد ألباري عطوان ..وعبادة ألخرفان؟؟

منذ صدور جريدته {رأي أليوم } ؛وبعدها ؛رأي أليوم ألألكترونية ؛وهو يأله بصدام حسين وحكمه ألرشيد ؛ألذي أنقذ ألعراقيين ؛ من ألجوع وألتخلف وألحرمان ؛وحول ألبلاد ألى جنة تحوي كل مالذ وطاب ؛ورفع شعار ألعدل وألمساواة بين ألعراقيين بكل طوائفه ؛وفجر أنهار ألعسل ؛وكما قال فى أحدى خطابته ؛{أنه جعل ألعراقيين يلبسون ألنعل وألأحذية }ولم يكونوا يعرفون ذلك ؛قبل وصوله ألى قيادة ألعراق ؛وجعله بمصاف ألدول ألمتقدمة؛في منطقة ألشرق ألأوسط؟؟.هذا أليوم وأنا أبحث عن موضوع لقرائته ؛وجدت مقالة في جريدته ؛عنوانها{حفيدة صدام تكشف أسرار لأول مرة ؛منذ أعدام جدها ؛في كتابها ألجديد؟؟}؛بينما تقول رغد صدام حسين ؛أنها تجهز لكتابة مذكراتها ؛لتصحيح محاولات ألتشويه لحقيقة تاريخ ألعراق في زمن صدام حسين؟؟.1- حزب ألبعث وصل ألى ألحكم ؛بعربة أمبرياليه ؛وهذا مقاله علي صالح ألسعدي ؛أمين سر حزب ألبعث في عام 1963؟؟.أغتصبوا ألنساء ؛وقتلوا علماء ألعراق في كافة أنحاء ألبلاد بحجة أنتمائهم ألى ألحزب ألشيوعي أنذاك؟؟.وعندما عادوا ثانية؛الى ألحكم في عام 1968 ؛تأمر بعضهم على ألبعض ألأخر ؛وتمت تصفية معظم كوادر حزب ألبعث ألفاشي؟؟ .2- تحول ألعراق ألى مستوطنة تكريتية ؛يقودها ألفريق ألركن حسين كامل ؛ألذي أشرف على صناعة ألصواريخ وبرنامج ألبحوث ألنووية{يحمل شهادة أبتدائية} وكان نائب عريف شرطة ؛سائق دراجة نارية ؛بمعية ألمشرف على تجارب ألنانو ؛علي حسن ألمجيد{ دكتوراه في علم ألكاولية } ؛عينه ألقائد ألضرورة ؛قاعدا للقطاع ألجنوبي في ألحرب ألأخيرة ؛برتبة فريق ركن{خريج جامعة ألسربون للكاولية}؟؟.ولاننسى عدي وصلاته ألليلية بمعية ألمؤمنات ؛على وحده ونص ؛حتى ألصباح}؟؟.فأصبحت تكريت قبلة ألعراق ؛وألمناطق ألجنوبية وألشمالية تحولت ألى مستوطنات صهيونية ؛للأختلاف ألمذهبي وألعرقي في هذه ألمناطق ؛وفي ألأنتفاضة ألشعبانية ؛وقف حسين كامل أمام ضريح ألحسين ؛يأمر بضربه بالصواريخ ؛لأن من دخله خوفا من ألقتل وألخوف ؛هم من أحفاد أبوجهل وبولهب{وقال أنت حسين وآنه حسين ؛شوف ياهو أللي ينتصر؛وألحرة تكفيه ألأشارة}. لو أعلن عبد ألباري ؛أنه سيقوم بنشر مقالات تتعلق بشخصيات تاريخية غيرت مجرى ألتاريخ ؛مثل مهاتما غاندي أو نيلسون منديلا أو جيفار؛لفرحنا لمعرفة حقيقة ماقدموه للبشرية؟؟. 3-أن صدام حسين جبان وبلطجي وأليكم ألأدلة ؛أنه رجل سوابق ومنها قتل عمه سعدون ؛بسبب خلاف وقع بين حرامي بغداد طلفاح ؛والد زوجته؟؟.وعندما سقط ألنظام ؛لم يقاوم ؛دخل بحفرة وأخرجوه كالكلب ألعقور ؛وداسوا رأسه في ألتراب بأحذيتهم؟؟؛ويطلق على نفسه بطل ألقادسية ؛وقد هرب من ألمعركة كالجرذي ؛وضع أحد جنود ألمارينز بسطاله ؛على { رأسه} ولحيته مليئة بالحشرات؟؟؛بينما أولاده قصي وعدي ؛صمدوا وقاتلوا ألجنود ألمهاجين ؛حتى قتلوا ؟؟.ألمناضلين أصحاب ألقضية ألأخلاقية ؛لايخافون من ألموت؛هذا لايشمل قصي وعدي فهؤلاء أوغاد وقتلة ؛ألسلفادور ألليندي ؛رئيس جمهورية تشيلي ؛وهو مدني ؛ قاوم عملاء ألقوات ألغازية حتى أستشهد ؛بينما جيفار رغم مرضه ؛لم يسلم نفسه لعملاء ألمخابرات ألأمريكية ؛ولكنه قاوم حتى أستشهد؟؟.البرفسور حسين كامل ؛في أحدى زيارته لمصانع صناعة ألصواريخ في ألأسكندرية ؛بأعتباره مسؤولا عنها ؛سأل ألعاملين ؛لماذا لم تصنعوا ألعدد ألمطلوب من ألصواريخ ؛قال له مسؤول ألمعمل ؛توجد شحة في ألغاز ؟؟ألتفت ألى أحد مساعيه قائلا{ أذهب ألى ألأسواق وأحضر كافة قناني ألغاز…؛هذا ألمتخلف أنها ألغازات ألتي تطلقها ألحيوانات؛يمكن أستخدامها في تعبئة ألصواريخ؛وشر ألبلية مايضحك؟؟. أما آمر ألمنطقة ألجنوبية ألفريق ألركن ألطيار حسن علي ألمجيد ؛ترك موقعه

هاربا ؛وأحتمى بالكاولية لحمايته؟؟.صدام مجرم قذر وجبان ؛أعدم رفاقه بدم بارد؛ {صدام أسمك ؛هز أمريكا.. هههههه}.يبدوا أن مذكرات أنديرا غاندي ؛ومهاتما غاندي ومسسز تاشر؛لم تستطع أن تصل ألى مستوى تفكير ؛حفيدة صدام أوعبقرية رغد صدام؛فنحن بأنتظار ظهور عباقرة من سلالة بطل ألحفرة؟؟.هذه ألعائلة ؛تذكرني بدجال في مدينة ألنجف ؛ظهر بخمسينيات ألقرن ألماضي {يطلق عليه عبود روزية}؛يعيش على ألدجل ؛بطريقة لبسه ؛حيث كان يتشبه بشيوخ ذلك ألزمان {جفيه بيضاء نظيفة ؛وعقال مذهب ؛يرتديه شيوخ أيام زمان ؛مع قندرة لماعة؟؟ ؛وبالحقيقة هو مفلس حتى ألنخاع ؛يجلس في مقهى؛ في ساحة ألأمام علي {ع}؛أنذاك ؛ينتظر وصول زوار ألحضرة ألعلوية ؛ظهرا ؛حيث تتوفر في هذه ألمقهى كافة ألظروف ؛من سطح صيفا؛وسرداب ؛ألى جانب ألمشروبات ألباردة وألحارة؟؟.يتفق مع أحد ألعاملين في ألمقهى ؛على خداع ألزوار بملبسه ؛بأن يطلق عليه لقب شيخنة {أومحفوظ} .بعد أنتها ألزيارة ؛يصل ألزوار ألى هذه ألمقهى ؛لوجود محل لبيع ألكباب وألمعلاق وغيرها .ينادي هذا ألدجال ؛ألعامل حسين ؛ويقول أسمع ؛ذوله زوار أمير ألمؤمنين { أكلهم وشربهم على حسابي …}.ثم ينادي على ألكببجي؛ويقول له ؛ذوله حسابهم عليه؛فيجيبة ؛تأمر محفوظ؟؟.ويأمر بوجبة أكل دسمه له؛على حساب ألزوار؛حسب ألأتفاق بينهم؛ألمقهى لها مدخلين ؛داخلي وخارجي ؛عندما ينتهي من وجبته ؛يستـأذن من ألزوار ؛أنه ذاهب ليغسل يديه ويعود ؛ ينادي على ألكببجي قائلا ؛داريهم ذول أهلنه ؛ويخرج من ألباب ألخلفي ألى بيته ؛سالما غانما؟؟.وعندما يهم ألزوار بالخروج ؛يأتي ألكببجي مطالبا بدفع ألمبلغ ؛فيقول لهم ؛هذا ألرجل مفلس ؛ماعنده قرش أحمر ؟؟وعليكم ألدفع ؛فيقوموا بالدفع مرغمين .فصدام وكثير من ألحكام ألعرب دجاليين وخونه ؛يتعاملون مع ألغرب وألصهاينة ؛ويدعون أنهم سيحررون بيت ألمقدس ؛ لكي تبقى مناصبهم محفوظة؟؟ ؛ماداموا يقدمون ألولاء وألطاعة لحكام تل أبيب ولندن وواشنطن؛ومتى ما خرجوا عن ألطاعة ؛أطاحوا بهم ؛ونصبوا مسطولين جدد للقيام بأعمال قذرة ؛تخدم مصالح ألدول ألأستعمارية؟؟؛أتركنا من خزعبلاتك؛يا عبد ألباري؛أذا كنت شجاعا ألتحق ؛بالمنظمات ألفلسطينية ؛وأستشهد لطرد ألمحتل ألصهيوني؛من أراض ألأجداد وألأحفاد؛ورحم ألله من عرف قدره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.د.عبد ألحميد ذرب