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قوات موالية للوحدات الكوردية تعلن مقتل وإصابة 3 من عناصر المعارضة في عفرين‎

أعلنت قوات موالية للوحدات الكوردية، اليوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة 3 من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في منطقة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت ‹غرفة عمليات غضب الزيتون› في بيان «في إطار الأعمال الانتقامية التي ينفذها مقاتلونا ضد مرتزقة الاحتلال التركي في منطقة عفرين والعديد من مناطق الشمال السوري، ورداً على الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها هؤلاء بحق أهالينا وأرضنا الطاهرة، قامت إحدى مجموعاتنا اليوم الأربعاء باستهداف مقر للعناصر المسلحة في مدينة عفرين بالقرب من دوار نوروز».

وأضافت أن «العملية أدت لمقتل اثنين وجرح واحد من مرتزقة الاحتلال التركي».

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